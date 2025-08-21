Cómo hacer el mejor pescado a la brasa este verano, según un chef experto

Daniel Brito Jesús Rojas 21 AGO 2025 - 08:30h.

Si quieres sustituir la carne por el pescado en la parrilla, el chef Carlos del Portillo nos da las claves para hacer el mejor

Hacer comida a la brasa en verano es un verdadero placer, más si se disfruta en una buena terracita. Y ya no solo hablamos de la carne, que a la parrilla siempre queda espectacular, sino también de verduras y pescados que asados ante el calor de las brasas consiguen ese punto de cocción perfecto y un sabor aún más potente. Y si de pescado hablamos, nadie sabe más de cocinarlo a la brasa que el chef Carlos del Portillo, de Bistronómika (calle Ibiza, 44. Madrid), con un sol Repsol.

Cada tipo de alimento tiene unas peculiaridades a la hora de asarse en la brasa, por tanto también el pescado. Unas directrices que el chef explica en el vídeo, ya que cada pescado, según sus características, necesita un tiempo de cocinado sobre la brasa u otro.

Consejos para hacer pescado a la brasa

En el vídeo Carlos del Portillo da varios consejos útiles para conseguir el mejor pescado a la brasa cuando hagas una barbacoa y lo primero que subraya que hay que darle importancia para cocinar es que la brasa debe estar roja y muy caliente. Ya dependiendo del calor o de si hay llama o no, se regula la altura de la parrilla en la que se asa el pescado para que este no se queme y se cocine bien.

¿Dónde hay que echarle el aceite al pescado? ¿Por la zona de la carne o de la piel? ¿Cuánta cocción necesita por cada lado? Todas estas cuestiones, y otras muchas más, como cuánto dejarlo reposar o cuándo está perfectamente cocinado, las resuelve Carlos del Portillo en el vídeo para ayudarnos a hacer el mejor pescado a la brasa.

Los mejores pescados, mariscos y verduras para asar

Y si quieres saber más, en este vídeo el chef experto en brasa nos da dos pescados, un marisco y una verdura que son ideales para cocinar a la parrilla y con los que sorprender en la próxima barbacoa que hagas este verano. ¿Te atreves a seguir sus consejos? En los vídeos tienes toda la información para conseguir el mejor resultado.