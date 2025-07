Jesús Rojas 26 JUL 2025 - 10:00h.

Recorremos en su compañía los 5 chiringuitos de la provincia de Málaga donde es enormemente feliz, lugares "sin demasiadas florituras, pero con sabor"

Dani García y su idilio con el atún rojo salvaje: "Nadie había hecho antes ronqueos en un restaurante fuera de Barbate"

Como sabrás, este verano hemos ido en busca de algunos de los chefs más laureados del país para saber cuáles son esos chiringuitos, restaurantes de playa o beach clubs que más frecuentan con la llegada de las buenas temperaturas. Aunque, todo hay que decirlo, ninguno de ellos los visita con tanta frecuencia como les gustaría. Básicamente, porque tienen que estar en sus propios restaurantes.

Algo que en el caso de nuestro invitado de hoy se complica aún más. Hace tiempo que perdimos la cuenta de las propuestas que cuentan con la firma del marbellí Dani García, el chef que renunció a las tres estrellas Michelin, precisamente, para dedicarse a estos otros proyectos más accesibles. Entre los que se encuentran, además del biestrellado Smoked Room, exitosos conceptos como Tragabuches, Lobito de Mar, Leña, Bibo o Dani Brasserie.

Pero hoy no toca hablar de lo bien que se come en todos ellos. El objetivo es vestirnos de corto para recorrer juntos ese litoral malagueño que cada vez cuenta con mejores –y más variadas– propuestas gastronómicas. A continuación te dejamos 5 pistas que no debes pasar por alto si pasas por esa tierra que este reconocido cocinero se conoce como la palma de su mano. “Lo que me atrae de los chiringuitos es esa mezcla de sencillez y autenticidad. Comer buen producto a pie de playa, sin demasiadas florituras, pero con sabor”. Y remata: “Es un plan imbatible”.

Antes de poner rumbo al primero de ellos, que es una fantasía absoluta, García nos reconoce que de pequeño solía comer con su familia cerca de la playa. Una costumbre que se ha empeñado en mantener: “Lo sigo haciendo siempre que puedo, me encanta el plan de playa, con los pies en la arena y buena comida”.

Los Marinos José

Dani no tiene ninguna del motivo que le ha llevado a elegir esta casa legendaria con casi medio siglo de historia. “Trabajan el producto del mar como nadie, su respeto por el pescado es absoluto, y cada plato habla del Mediterráneo sin filtros”. Con esta carta de presentación, te puedes imaginar que lo que te espera en Los Marinos José (2 soles Repsol) es algo que no vas a encontrar fácilmente en ningún otro restaurante de playa del mundo.

Al frente de este bastión playero malagueño se encuentra José Sánchez, que se ha propuesto hacer muy felices a los amantes del marisco y el mejor pescado fresco de la zona. Desde las quisquillas de Motril a los langostinos de trasmallo de La Antilla, pasando por los santiaguiños, cigalas reales, bogavantes, langostas o angulas que mima y cocina con destreza su hermano, Pablo Sánchez. Del resto se encarga una bodega que aspira a convertirse en una de las mejores de toda Andalucía. Todo un espectáculo.

Paseo Marítimo Rey de España, 161 (Fuengirola)

Sylt Marbella

“Me encanta por dos cosas muy concretas: el rodaballo a la brasa y su tortilla de gambas al pilpil. Pocos sitios consiguen ese punto tan sabroso y preciso”. Si esto lo comenta un cliente cualquiera de Sylt Marbella tras una comida en este espacio cuyos artífices dicen que tiene “alma de chiringuito y espíritu de restaurante”, es algo muy positivo, pero imagínate cómo sienta el piropo cuando es el gran Dani García quien lo afirma.

Ahora que ya sabes los dos platos que tienes que pedir sí o sí, no dejes de preguntar por las sugerencias del veterano Aitor Perurena, chef muy respetado en la zona. Y del plan para antes o después del festín no tendrás que preocuparte demasiado, ya que estás rodeado de un paraíso natural formado por varias dunas en la que muchos consideran la mejor playa de Marbella. ¡Acuérdate de reservar en temporada alta!

Urbanización Lunamar (Marbella)

La Cabane

Ahora toca hacer parada en un beach club que destaca “por su ubicación privilegiada frente al mar”. Y que conste que no lo dice porque la dirección de La Cabane corra a cargo de Grupo Mosh y Grupo Dani García, ni mucho menos. “Tiene ese punto de elegancia relajada que encaja perfecto con un día de verano largo”, matiza el marbellí acerca de este imperdible de la Costa del Sol que abrió sus puertas en 1965.

Por aquí pasaron en su momento numerosas personalidades, de hecho se comenta que fue el lugar favorito de la jet set de la época. Pero no es por este motivo por el que aparece en esta selección, sino por lo particular de su propuesta culinaria, que fusiona la sencillez con lo artesano, incorporando algún guiño moderno. Para rematar la faena, nada mejor que su carta con cócteles de autor. ¡Pídela porque seguro que encuentras el tuyo!

C/ Jabalí, s/n (Marbella)

La Milla

¿Qué podemos decir del chiringuito fundado por Luis Miguel Menor y César Morales que no se haya dicho ya? Según Dani García, La Milla “ha elevado el concepto de chiringuito sin perder la esencia” y la verdad es que no podemos estar más de acuerdo. Es algo único en el mundo y te podemos asegurar que todo lo que pidas te hará levitar, porque les llega directo desde las lonjas de La Caleta (Vélez–Málaga), Fuengirola, Marbella o Estepona y porque lo tratan con el máximo respeto.

“Su arroz con carabinero es un clásico ya, y el ambiente invita a quedarse horas”, subraya García. Además de deleitarse con su cigala a la brasa con caviar o el trío de almejas, que también pasa por la parrilla, merece la pena detenerse un rato a contemplar –y de paso disfrutar– su apabullante bodega, que actualmente cuenta con cerca de 1000 referencias que incluyen codiciados borgoñas y una cuidada selección de Champagne. Por cierto, tienen 1 sol Repsol que ya empieza a saber a poco.

Urbanización Los Verdiales, Playa de Nagüeles (Marbella)

El Ancla

Sigue siendo un desconocido para muchos de los que frecuentan la zona de Marbella en verano, lo que lo convierte en un lugar aún más especial. “Es un sitio tranquilo, con alma, donde el producto es protagonista. Me gusta especialmente por su sencillez bien entendida”. Nos lo cuenta Dani conforme nos adentramos en este enclave tan singular que se compone de dos espacios bien diferenciados.

Por un lado, un restaurante de nivel que cuenta con terraza y salones interiores. Y por otro, una piscina de agua salada que se concibe como un trocito de mar que se antoja perfecto para compartir una buena sobremesa con familiares o amigos. Entre sus grandes clásicos se encuentran los espetones de sardinas a la brasa y los ya famosos boquerones en vinagre, además de mariscos estupendamente tratados. Completan la oferta una muy buena fritura (boquerones al limón, puntillitas, calamares) y pescados –cocinados a la sal, al horno o a la plancha– como el besugo, mero, rape o lenguado.

Av. Carmen Sevilla, s/n (San Pedro Alcántara)