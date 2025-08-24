Inés Gutiérrez 24 AGO 2025 - 09:00h.

Hay un orden que se puede seguir para que la experiencia de degustar el café sea lo más completa posible

Las personas que son incapaces de comenzar el día sin tomarse una taza de café a menudo lo hacen como si de un medicamento se tratara, se ha convertido ya en algo casi automático, lo que no quiere decir que no disfruten esa bebida al máximo, desde el primer sorbo hasta que la miran con pena mientras se dan cuenta de que el siguiente trago será el final y se preguntan si será demasiado pronto para una segunda taza.

Los amantes del café siempre encuentran la ocasión de tomar uno, incluso si tiene que ser descafeinado para evitar que un exceso de cafeína les juegue una mala pasada, al fin y al cabo no debemos olvidar que se trata de una sustancia estimulante que, como todas, debe tomarse con moderación. Un exceso de cafeína puede llegar a ser perjudicial para la salud, lo que es una pena, porque tomado en su justa medida son varios los beneficios de esta bebida.

El café es rico en antioxidantes, que son sustancias que ayudan a combatir el efecto de los radicales libres y el envejecimiento celular, también ayuda a que nuestro cerebro esté más alerta y puede favorecer nuestro rendimiento deportivo. Es bueno para nuestro estado de ánimo y también puede ayudarnos a cuidar nuestro corazón, y en ocasiones puede ayudarnos a eliminar un dolor de cabeza puntual (aunque en el caso de las migrañas el efecto puede ser el contrario y convertirse en un desencadenante).

No es lo más habitual que quienes toman café lo hagan por sus beneficios para la salud, no obstante parece la excusa perfecta para aquellos que quieren incluirlo a toda costa en su dieta, lo cual es algo ideal siempre y cuando no olviden que para que sea verdaderamente eficaz debe tomarse en el marco de una alimentación saludable y variada, así como no olvidar que lo mejor es compaginar esto con una vida activa en la que no falte el ejercicio físico.

En cualquier caso, el café es para muchas personas ese capricho al que no quieren renunciar, para otras es un medio para conseguir un fin, sobre todo cuando están cansados y necesitan un poco más de energía. También hay quien siente que es un regalo, la bebida perfecta que más feliz puede hacerles en un momento determinado y de la que quieren saber cada vez más.

Cuál es el mejor café del mercado, cómo se prepara el café perfecto y cómo pueden hacerlo en su propia casa, en que bares y cafeterías de su barrio sirven el café que está más rico, cuál es la mejor manera de degustar un café, siguiendo las indicaciones de quienes más saben y aprendiendo así a captar todos los matices.

Los pasos clave para degustar el café

Si queremos sumergirnos en el mundo del café, no es mala idea hacer todas las catas que sintamos que necesitamos hasta convertirnos en profesionales de esta bebida, entrenando el paladar hasta llegar a conocerlo a la perfección. No hay dos cafés iguales y poder ser consciente de todos los detalles es un arte que no todo el mundo es capaz de perfeccionar, pero conocer los pasos esenciales para aprender a degustarlo es un buen comienzo.