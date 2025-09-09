Cómo debe ser el desayuno perfecto para niños, según Boticaria García

Redacción Gastro 09 SEP 2025 - 08:00h.

¿Cómo es un desayuno ideal infantil? Boticaria García da las claves

Qué darle de comer a los niños es, muchas veces, un dolor de cabeza para los padres y sus cuidadores. Por ejemplo, cuando llega el momento del desayuno casi siempre las prisas se apoderan de la rutina, por lo que se les ofrece los primero que se pilla tanto para ese primer momento como para el desayuno de media mañana en el colegio. ¿Cómo sería un desayuno ideal? La divulgadora, dietista-nutricionista y doctora en Farmacia Marián García, conocida como Boticaria García, nos resuelve las dudas en un nuevo vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’.

La experta, autora del libro ‘El microscopio mágico. Misterio en el supermercado’, expresa que hablar del desayuno perfecto es complicado porque “toda la vida nos han vendido el desayuno de los campeones”.

¿Por qué opta ella? Por una mesa llena de los productos saludables que tienen algo que aportar al crecimiento de los niños y a su organismo: desde el pan integral hasta los huevos y los yogures por su contenido en proteínas, la leche, los frutos secos o la fruta.

Entre toda esa oferta lo ideal es que los niños lo que más les gusta o apetece en el momento y que, a lo largo del día, vayan completando su alimentación con otros alimentos.

Además, Boticaria García también señala la importancia de la flexibilidad si, por ejemplo, el niño no quiere desayunar mucho y come poco a primera hora, completando el desayuno con algo más completo para la media mañana. ¿Quieres saber más sobre cómo montar el desayuno de los niños? En el vídeo de ‘Qué doy de comer a mi hijo’ Boticaria García da todas las claves.

Los errores en la alimentación infantil

En el último vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’ la dietista-nutricionista puntualizó los principales errores que cometen los adultos con la alimentación de los niños, siendo uno clave la poca flexibilidad que se da en ocasiones. Pero no solo eso, también habla de que no hay que mantenerlos apartados de la cocina o que el menú infantil no existe. ¿Quieres saber más? En el vídeo está toda la información.