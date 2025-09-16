Los ciclistas consumen sobre 120 gramos de carbohidratos por hora durante las grandes vueltas

De Messi a Mbappé: las cinco dietas más efectivas de los futbolistas de élite que puedes imitar

Compartir







Mantenerse en forma y cuidar la alimentación son dos pilares fundamentales para competir a nivel profesional en el deporte. Una disciplina especialmente exigente es el ciclismo, donde muchas veces los corredores llegan a comer y beber sin bajarse de la bicicleta. ¿Cómo es la dieta de los ciclistas de élite en grandes carreras como la Vuelta Ciclista a España, cuya última etapa se suspendió por las protestas propalestinas, el Tour de Francia o el Giro de Italia y qué alimentos clave incluye?

Ben Healy es un ciclista de 25 años que forma parte del equipo EF Education-EasyPost y que consiguió el 9º puesto en la edición 2025 del Tour de Francia, además del premio al más combativo en una de sus etapas. El joven compartió en una charla con Men’s Health qué come, qué bebe y cómo se recupera durante este tipo de competiciones. En primer lugar, contó que cuenta con un gran grupo de profesionales que se encarga de cuidar a los deportistas cuando no están sobre la bicicleta: “Nos dan los suplementos adecuados y cosas como zumo de cereza para ayudarnos a recuperarnos. También tenemos chefs que nos preparan la comida adecuada, y los nutricionistas nos dicen cuánto y qué comer. Simplemente recibimos un plan y lo seguimos”.

PUEDE INTERESARTE La estricta dieta de Cristiano Ronaldo con 6 comidas al día, analizada por una nutricionista deportiva

El irlandés explicó cuál es una de las claves para aguantar pedaleando durante tanto tiempo día tras día: “Se trata de ingerir suficiente combustible. Y eso no es fácil en una gran vuelta, cuando estás quemando unas 4.000 calorías por encima de tu consumo diario normal”. Él comentó que, con la ayuda de un nutricionista, se asegura de tomar el nivel adecuado de hidratos de carbono y proteínas: “Consumiré entre 120 y 150 gramos de carbohidratos por hora en los días grandes”.

PUEDE INTERESARTE Aitana Bonmatí y su dieta flexitariana: el secreto de su éxito

La misma cantidad es la que manejan los responsables de la nutrición en el equipo Caja Rural-Seguros RGA: “Hoy en día hay que ingerir unos 120 gramos de hidratos por hora”. El personal que trabaja en equipos ciclistas que han competido en la Vuelta a España en los últimos años, como el mencionado o Movistar Team, enseñaron el contenido de las bolsas de avituallamiento que preparan para los ciclistas y contaron que, sobre todo, llevan hidratos de carbono (alrededor de 400 gramos). En su interior se encuentran productos como pasteles de arroz, acompañados a veces con pasas o mermelada, bollos con queso de untar o membrillo, geles y barritas energéticas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El equilibrio en la dieta de los ciclistas

Healy señaló que los ciclistas profesionales no siempre limitan su dieta a los mismos alimentos saludables durante las semanas de competición. Él destacó que es importante llevar una dieta equilibrada, pero también que la comida sea algo interesante y emocionante, ya que no siempre se trata de "encontrar el combustible óptimo" para mejorar el rendimiento en la bicicleta. “Todo se trata de equilibrio: no puedes comer solo arroz durante tres semanas, porque la fatiga del sabor es algo real”, declaró.

El entrevistado habló sobre tener “algo de variedad” en los alimentos y la información necesaria para decidir qué debes ingerir, algo para lo cual recibe la ayuda de los chefs que cocinan para los ciclistas. Además, confesó que los corredores de su equipo se saltan la dieta para disfrutar a veces de alguna “comida trampa” (“cheat meal”), sin preocuparse por el número de calorías. “Se trata de mantener la mente fresca. Un ejemplo de ello es que comimos un buen filete con patatas fritas antes del último día de descanso, y fue muy refrescante comer algo así porque te revitaliza para las siguientes etapas”, subrayó.

Qué beben los ciclistas

Ben Healy también dijo que es fundamental mantenerse hidratado sobre la bicicleta y habló sobre los beneficios de las bebidas vegetales: “Son ideales para ello y, además, aportan todos los beneficios de un buen equilibrio de macronutrientes, minerales esenciales y vitaminas”.

Las bolsas de avituallamiento para los ciclistas profesionales suelen contener dos bidones: uno con agua y otra en el que el agua viene con un extra de nutrientes. Raúl Cerdán, responsable de nutrición del equipo Caja Rural-Seguros RGA, explicó en Instagram que preparan varios tipos de bidones: unos solo con agua, otros con agua y sales y unos terceros con agua, con o sin sales, y una mezcla de carbohidratos: “Principalmente maltodextrina y fructosa”.