Daniel Brito 24 SEP 2025 - 17:02h.

Los supermercados saben cómo colocar cada producto de manera estratégica, también las frutas, para que nos entren por los ojos y las compremos

El marketing está en todos lados para hacernos sacar la cartera y caer en la tentación de cualquier producto que se nos ponga ante nuestros ojos, también en el supermercado. Esto no es nada nuevo. Todas las grandes superficies distribuyen sus productos de manera específica por los pasillos para que a los consumidores nos llamen más la atención y terminemos metiéndolos en la cesta. Y, aunque no lo parezca, es algo que ocurre del mismo modo en las fruterías con las frutas y hortalizas.

Así funciona la ilusión de Munker

Los supermercado y distribuidores se apoyan en la conocida como ilusión de Munker, un efecto visual en que el color de un objeto puede cambiar a simple vista dependiendo de la influencia de los colores que lo rodean, sobre todo cuando se le superponen líneas o diferentes patrones de otras tonalidades, haciendo que nuestro cerebro perciba el objeto de una tonalidad más clara, oscura o viva de lo que es en realidad.

Estos efectos son clave en la toma de decisiones que hacemos mientras empujamos el carrito de la compra, haciendo que entren por nuestros ojos unos productos más que otros o que algunos que quizá no están en su mejor estado se vean mucho mejor de lo que en realidad están.

¿Cómo nos afecta en la frutería?

Un ejemplo claro de la ilusión de Munker son las naranjas o las mandarinas cuando la compramos en una malla de un kilo, por ejemplo. El color de la malla no es naranja, sino rojo, y no es por casualidad, sino que está más que estudiado.

Lo que ocurre es que el color rojo de la malla hace que el naranja de la fruta se vea mucho más potenciado, de tal manera que las vuelve mucho apetecibles para el consumidor. Además, el diseño de la propia malla está perfectamente creado para crear ese efecto psicológico en nuestra cabeza de que ahí se encuentran las mejores naranjas.

La nutricionista Beatriz González lo ha explicado en un vídeo en sus redes sociales en el que explica cómo funciona la ilusión de Munker con las naranjas de manera que la malla las convierte en mucho más apetecibles. No obstante, la experta señala que, aunque el ejemplo más claro es el cítrico, ocurre con otros muchos productos con los que nos tropezamos en el supermercado, como las mallas de las cebollas, los limones o los ajos.