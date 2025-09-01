Daniel Brito 01 SEP 2025 - 08:30h.

Una selección de algunas de las frutas y verduras de temporada que encontrarás durante septiembre en los mercados y fruterías

Las frutas y verduras de temporada de agosto para llenar de color tu despensa

Compartir







El verano comienza a difuminarse con el fin de las vacaciones de la mayoría de los mortales y, con ello, llega la vuelta a la rutina. Eso no quiere decir que haya que volverse aburrido de nuevo, al menos gastronómicamente hablando. Las frutas y verduras veraniegas comienzan a decir adiós, pero el buen tiempo de septiembre hace que muchas de ellas sigan estando de temporada y las podamos seguir disfrutando durante semanas.

Como en cada inicio de mes, te traemos las frutas y verduras de temporada para que puedas comer con un sabor más potente, gastar menos dinero en su compra y fomentar la sostenibilidad. Aquí va nuestra selección de septiembre con la que seguir dando color a tu cocina.

PUEDE INTERESARTE La receta de uvas con queso que sabe a beso

Pitaya

La pitaya, también conocida como pitahaya o fruta del dragón, es una fruta cargada de vitamina C ideal para arrancar el inicio del curso reforzando el sistema inmunitario, además de contar con un gran poder antioxidante. No obstante, también es una fruta que tiene un alto contenido en agua, al igual que tiene valores elevados de vitaminas B1, B2 y B3 y de fibra, por no hablar de su escaso aporte calórico y de hidratos de carbono, aunque ayuda a mejorar la absorción de hierro.

PUEDE INTERESARTE Saúl Craviotto prepara en Gastro su receta de la tarta de mango: el paso a paso para triunfar

Uvas

Estamos en el momento ideal para comer las uvas con más sabor, una fruta que lleva siendo objeto de deseo del paladar humano desde hace siglos, cuando griegos y romanos las introdujeron en sus grandes banquetes. Existen miles de variedades, pero en general son una gran fuente de antioxidantes, pero también cuentan con un gran porcentaje de agua. Su aporte en azúcar es algo mayor que el de otras frutas, pero un racimo no suele tener más que un plátano, por ejemplo, así que su aporte calórico es el correcto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Mango

Esta fruta del sur de Asia se ha convertido en una de las favoritas de muchos en los meses de verano y el inicio del otoño, cuando alcanza su punto de maduración ideal, ya que en España se cultiva especialmente en zonas de Andalucía y de Canarias. El mango cuenta con una gran presencia de vitaminas, minerales y de antioxidantes, además de tener un gran aporte en fibra.

Berenjena

La berenjena es un ingrediente que puede ofrecer muchas opciones en la cocina para consumirlas, pero también son ideales por la cantidad de beneficios que aporta al organismo. Su mayor contenido es de agua, más del 90%, pero también es rica en fibra soluble que favorece la flora bacteriana, además tener altos niveles de ácido fólico, potasio, magnesio y vitaminas B1 y B6.

Calabacín

El calabacín es una hortaliza con pocas calorías, pero que cuenta con un gran aporte en fibra y otros nutrientes, como el ácido fólico, minerales como el potasio, el calcio o el hierro, y vitaminas como la A o la C, además de algunas del grupo B. Sus beneficios son múltiples, pero sobre todo es un ingrediente indispensable para aliviar problemas digestivos como el estreñimiento, así como la retención de líquidos.