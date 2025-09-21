Daniel Brito 21 SEP 2025 - 10:00h.

El cocinero del restaurante Atelier Etxanobe advierte de un error muy frecuente y que puede suponer un riesgo para la salud

El chef Fernando Canales, sobre el principal error que cometemos al cocinar la carne: "Es delictivo"

El envasado al vacío es, sin duda, un método que nos permite conservar los alimentos mucho más tiempo y que, ahora que la mayoría hemos estado de vacaciones, nos permite traernos a casa algún alimento típico de donde hemos estado en la maleta sin preocuparnos de que se eche a perder. ¿O sí se pone malo? Este método de conservación es de gran ayuda, pero como todo, también tiene sus más y sus menos y hay que saber utilizarlo de forma adecuada para que se función se cumpla como debe ser.

Envasar al vacío no es más que conservar los alimentos extrayendo el aire del interior de un recipiente o bolsa hermética, haciendo que su vida útil sea más duradera. Ahora bien, hay que saber cuándo y de qué manera sí que es eficaz, y para ello el chef Fernando Canales ha dado las claves para evitar prácticas poco saludables.

El cocinero del restaurante Atelier Etxanobe (Calle Juan Ajuriaguerra, 8. Bilbao) ha explicado en un vídeo en sus redes sociales que, pese a lo popular de este método, se comete un error de forma frecuente y que puede resultar peligroso para nuestra salud al hacer un uso indebido del envasado al vacío.

El frío es fundamental

La clave está en el frío. Todo alimento que se haya envasado al vacío debe estar refrigerado para que se mantenga y nos dure mas tiempo. En caso de que esté a temperatura ambiente nos encontramos ante un problema porque, según sus palabras “se estropea muchísimo antes”.

“El vacío protege cuando hay frío, pero aumenta su deterioro cuando no lo hay”, explica el chef, que pone de ejemplo como cuando vamos de viaje compramos algunos productos envasados al vacío para llevárnoslos a casa.

En esos casos su recomendación es sacar del vacío los alimentos por una razón que subraya de manera fulminante: “El vacío es una bomba para estropear los productos”. Al no tener oxigeno por estar al vacío, si el alimento se encuentra a temperatura ambiente o con mucho calor se puede favorecer el crecimiento de bacterias que pueden ser peligrosas para la salud.

Siempre refrigerados

Por ello, sobre todo ahora que seguimos con temperaturas altas, lo ideal es mantener los productos que están envasados al vacío siempre bien refrigerados y, si no es posible, sacarlos del vacío como aconseja el chef Fernando Canales para evitar la proliferación de bacterias que puedan ser peligrosas para nuestro organismo al consumir después el producto.