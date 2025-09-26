Daniel Brito 26 SEP 2025 - 15:34h.

El chef con estrella Michelin da las claves para saber cuándo echar la sal al agua que pones a hervir y cómo afecta no hacerlo en el momento adecuado

La pasta es uno de los platos más socorridos que existen en la cocina, en parte porque, pese a que hay excepciones, suele gustar a todo el mundo. Se puede preparar de manera relativamente rápida y es bastante versátil en cuanto a la elección de la propia pasta como sobre los ingredientes o las salsas con los que se va a acompañar. Ahora bien, siempre hay que estar atento al agua donde se cocina para que la pasta no se pase y tampoco nos quede dura, además de añadir un poco de sal para darle más sabor. Pero ¿estás echando la sal cuando de verdad toca?

¿Cuándo es adecuado echar la sal?

El chef Jordi Cruz ha mostrado varias recetas de pasta en sus redes sociales y en el vídeo ha hablado de cuándo hay que echar la sal cuando se cocina la pasta en el agua. Lo más recurrente es añadir un poco de sal al agua cuando se pone en un cazo a hervir, aunque el cocinero de ABaC discrepa sobre ello.

“Cuando se ponga el agua en el fuego a hervir, nunca añadáis la sal, es algo importante. Esto es ciencia, no tiene secreto”, subraya el chef antes de dar la explicación sobre por qué no deberíamos añadir la sal en ese momento.

“La sal hace que el agua tarde más en hervir, por tanto la echaremos cuando el agua ya está hirviendo y a ser posible sal gruesa que se diluya con más tiempo”, explica Jordi Cruz, que además, señala que en ese momento va a cocinar 500 gramos de pasta, por lo que lo adecuado es añadir 50 gramos de sal al agua en la que se va a cocinar.

