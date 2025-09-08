Dani García compartió la receta de un plato con carne y pasta que suele tomar en su casa los fines de semana

La famosa receta de guacamole de Eva Longoria frente a la de Dani García: "Quienes le ponen ajo están locos"

Compartir







Dani García es un chef con tres estrellas Michelin, un empresario al frente de un grupo con varios restaurantes y el presentador del podcast culinario ‘Desmontadito’, pero también le queda tiempo disponible para compartir algunas de sus recetas con sus seguidores en las redes sociales y en su serie de vídeos de YouTube titulada ‘Como Dani’. El andaluz enseñó cuál es una de las recetas que suele preparar para comer en su hogar durante los fines de semana: “Los domingos en casa es paella, ¿pero y los sábados? Los sábados siempre me pego una milanesa con pasta al limón. De verdad, receta única y que es una auténtica bomba atómica”.

El cocinero publicó un vídeo en el que se ve cómo preparar una milanesa de ternera blanca con pasta al limón, que él mismo denomina como “milanesa al estilo Dani García”. Uno de los secretos de esta milanesa es que va empanada con panko crujiente (pan rallado japonés), además de “bañada en una salsa increíble y servida con pasta al dente”. Él señaló que es un “platazo que mezcla lo clásico con el toque diferente que tanto nos gusta” y lo describió como “simple, diferente y brutal”.

La receta de Dani García incluye ternera bien empanada, pasada por harina, huevo y panko, junto a una pasta de acompañamiento y una salsa “que no se explica, se prueba”. Además de mostrarse entusiasmado al compartir los ingredientes y los pasos a seguir, no se cortó a la hora de probar su creación: “Me lo zampo solo entero… Al final me lo voy a comer porque, aparte de buenísimo, es que tengo hambre”.

PUEDE INTERESARTE La receta de la empanada de berberechos del chef Dani García