Dani García compartió la receta de un plato con carne y pasta que suele tomar en su casa los fines de semana
Dani García es un chef con tres estrellas Michelin, un empresario al frente de un grupo con varios restaurantes y el presentador del podcast culinario ‘Desmontadito’, pero también le queda tiempo disponible para compartir algunas de sus recetas con sus seguidores en las redes sociales y en su serie de vídeos de YouTube titulada ‘Como Dani’. El andaluz enseñó cuál es una de las recetas que suele preparar para comer en su hogar durante los fines de semana: “Los domingos en casa es paella, ¿pero y los sábados? Los sábados siempre me pego una milanesa con pasta al limón. De verdad, receta única y que es una auténtica bomba atómica”.
El cocinero publicó un vídeo en el que se ve cómo preparar una milanesa de ternera blanca con pasta al limón, que él mismo denomina como “milanesa al estilo Dani García”. Uno de los secretos de esta milanesa es que va empanada con panko crujiente (pan rallado japonés), además de “bañada en una salsa increíble y servida con pasta al dente”. Él señaló que es un “platazo que mezcla lo clásico con el toque diferente que tanto nos gusta” y lo describió como “simple, diferente y brutal”.
La receta de Dani García incluye ternera bien empanada, pasada por harina, huevo y panko, junto a una pasta de acompañamiento y una salsa “que no se explica, se prueba”. Además de mostrarse entusiasmado al compartir los ingredientes y los pasos a seguir, no se cortó a la hora de probar su creación: “Me lo zampo solo entero… Al final me lo voy a comer porque, aparte de buenísimo, es que tengo hambre”.
La receta de milanesa con pasta al limón de Dani García
Ingredientes
Para la milanesa de ternera
- Unos 400 gramos de filetes de ternera blanca
- Harina para empanar
- 2 huevos
- Panko o pan rallado
- Sal
- Aceite de girasol
- Perejil
Para la salsa de limón y azafrán
- Aceite de oliva
- 1 cebolla blanca
- Vino blanco
- Azafrán tostado
- Nata
- 1 limón
- Sal
Para la pasta
- Unos 300 gramos de tagliolini frescos
- Sal
- Agua
Elaboración
Empieza con la salsa
Coloca una sartén en el fuego a nivel medio con aceite de oliva.
Pon la cebolla picada en la sartén para pocharla.
Echa vino blanco y deja reducir a seco, hasta que se evapore todo el alcohol.
Después añade unas hebras de azafrán tostado previamente.
Agrega nata y sigue cocinando.
Vierte el contenido de la sartén en un vaso de batidora, añade una pizca de sal y tritura.
Deja reposar la salsa.
Prepara la carne
Coloca los filetes de ternera blanca entre dos hojas de papel film.
Golpéalos con un mazo o una herramienta similar para que queden finos.
Reboza la carne en harina, huevo y panko.
Cocina la carne en una olla con aceite de girasol a 160 o 165 grados centígrados.
Haz la pasta
Calienta una olla con agua hasta que hierva y añade sal.
Echa los tagliolini y deja que se hagan durante unos 8 o 9 minutos.
Últimos preparativos
Recupera la salsa de azafrán y échala de nuevo en una sartén.
Añade unos 30 mililitros de zumo de limón, ralladura de limón y una pizca de sal.
Pon la pasta hecha en la sartén para cubrirla bien con la salsa.
Coloca la milanesa en un plato y añade un poco de ralladura de limón.
Cubre la carne con la pasta y corona con un poquito de perejil frito.