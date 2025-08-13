El truco de Jordi Cruz para hacer la mejor masa de pizza: "Practica la bofetada napolitana"

Daniel Brito 13 AGO 2025 - 15:01h.

El chef ha mostrado en sus redes sociales cómo hace paso a paso la masa para las pizzas caseras

Hacer una pizza parece algo sencillo. Extender la masa, añadir el queso y los ingredientes que prefieras, hornear e hincarle el diente y disfrutarla. Sin embargo, esta sencillez puede acabar en algo mucho más complejo cuando se decide hacer la masa casera. No todo el mundo se atreve con ello por miedo a que le quede mal o no saber exactamente cuánto tiempo debe dejarse reposar la masa para que crezca. Para resolver esas dudas está el chef Jordi Cruz.

El chef del restaurante ABaC ha publicado en sus redes sociales cómo prepara él la masa de las pizzas caseras con los ingredientes básicos, sin grandes complicaciones, aunque sí que ofrece algunos trucos para estirar bien la masa con las manos para evitar que esta vuelva a encogerse.

El cocinero explica paso a paso cómo hace la masa para que cualquiera en casa pueda replicarla con facilidad, dentro de la complejidad que existe en hacerla, y da algunos de sus trucos para formar bien los bordes y que quede una masa fina y esponjosa después del horneado.

Ingredientes de la masa

500 gramos de harina de fuerza

325 gramos de agua

3 gramos de levadura seca o 6 de fresca

Sal

Hacer la masa

Según Jordi Cruz se deben trabajar todos los ingredientes juntos y amasarlos unos 10 minutos sin parar para luego se dejar reposar cinco minutos. Tras ese reposo, el chef aconseja trabajar de nueva la masa hasta que se vea que esta ya no se pega tanto a las manos. A partir de ahí se estira y el truco de Jordi Cruz es darle "dos bofetones, tensarla y plegarla". Tras ello, le va dando forma de bola y la deja fermentar a temperatura ambiente unas horas hasta que crezca.

¿Cómo extenderla?

Una vez la masa lista y fermentada, Jordi Cruz la lleva a una superficie pon un poco de sémola y la amasa un poco. Si la masa está bien fermentada, solo hay que estirar con los dedos y darle algún golpe para que gane diámetro, aunque en este caso te quedará plana y sin bordes..

En caso de que sí que quieras que a tu pizza le queden los bordes más gorditos tienes que estirar un poco la masa y con los dedos marcar los bordes y para luego aplanar abriendo con los dedos, pudiendo practicar lo que él llama “la bofetada napolitana” para estirarla aún más. Ahora solo te queda añadir la salsa de tomate, tu queso favorito y los ingredientes que quieras que le den sabor a la pizza.