Jerez, en Cádiz, elegida Capital Española de la Gastronomía 2026

17 OCT 2025

Jerez de la Frontera será Capital Española de la Gastronomía durante el 2026 tras imponerse a Antequera en la votación del jurado

Lucía Araque, la joven sumiller experta en fino y manzanilla: "Jerez tiene que empezar a mirarse el ombligo"

Jerez de la Frontera (Cádiz) ha sido seleccionada como la Capital Española de la Gastronomía para el 2026 cogiendo así el testigo a Alicante, que ha ostentado el título durante 2025. La ciudad gaditana se ha impuesto a Antequera, que era la otra ciudad que aspiraba a convertirse en Capital Gastronómica de España en 2026, pero finalmente el lema ‘Como, bebe y ama Jerez’ se ha terminado imponiendo y siendo el seleccionado por el jurado, compuesto por personalidades del sector turístico y hostelero.

La gastronomía jerezana es incapaz de dejar indiferente a cualquier paladar, y el jurado que se ha decantado por la ciudad gaditana se ha rendido a los platos que protagonizaban la iniciativa de Jerez.

El valor de la gastronomía jerezana

Entre ellos, como no podía ser de otra manera, los riñones al jerez, pero sin olvidarse de la cola de toro, la berza o el toque dulce con el tocino de cielo. Pero la valoración no se queda ahí, sino que se ha querido valorar su aportación a la gastronomía española a través de la cocina gitana o los tabancos, una parada obligatoria en cualquier visita a Jerez para degustar su gastronomía local y sus vinos.

Unos vinos que no podemos dejar de nombrar, sorbos llenos de historia y que forman parte de la cultura andaluza y que elevan aún más el valor gastronómico de la nueva Capital Española de la Gastronomía 2026.

Para su candidatura a Capital Española de la Gastronomía Jerez había elegido cuatro líneas estratégicas que abarcan el legado y tradición de su cocina; la cooperación e intercambio (valor de la interacción de la gastronomía con otras expresiones culturales); la sostenibilidad (objetivos alineados con desarrollo sostenible, investigación e innovación); y el talento y los oficios de la gastronomía (programas, actividades e iniciativas especialmente orientadas a los jóvenes valores de la gastronomía así como para educar, formar y capacitar).

Las ciudades Capital Española de la Gastronomía

El distintivo de Capital Española de la Gastronomía se viene dando desde 2012 a una ciudad que destaque por su oferta gastronómica, pero que también sea capaz de atraer al turismo a través de su promoción culinaria. De esta manera, Jerez de la Frontera se une así a una lista conformada por Logroño (2012), Burgos (2013), Vitoria (2014), Cáceres (2015), Toledo (2016), Huelva (2017), León (2018), Almería (2019), Murcia (2020/21), Sanlúcar de Barrameda (2022), Cuenca (2023), Oviedo (2024) y Alicante (2025).