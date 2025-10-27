Daniel Brito 27 OCT 2025 - 14:04h.

La canela es un indispensable en muchas cocinas, pero hay que fijarse bien en qué variedad se compra, ya que una puede ser tóxica y peligrosa si se consume con frecuencia

En casa seguramente tienes varios botes de especias que utilizas dependiendo de la receta que preparas, si es salada, si quieres un toque picante, o si vas a hacer un postre. Para este último es muy frecuente utilizar canela, que queda muy bien en diferentes recetas dulces como el arroz con leche, además de poder añadirlo a mermeladas caseras e incluso a tu café de por la mañana para darle un toque diferente. No obstante, hay que fijarse bien en qué tipo de canela compramos, ya que si no lo hacemos corremos el riesgo de escoger una que puede llegar a ser tóxica si se consume con frecuencia, hasta el punto de poder dañar nuestro hígado.

De normal en el mercado podemos encontrarnos con dos tipos de canela diferente, la cassia y la ceylán, que pese a ser iguales de aspecto, escoger una u otra puede marcar la diferencia en su efecto sobre nuestra salud, tal y como la doctora Sara Marin Berbell explica en uno de sus vídeos en redes sociales.

La experta pone de ejemplo su propio caso, que al comprar una canela gourmet se dio cuenta en casa de que era de la variedad cassia, que destaca por la gran cantidad de cumarina que tiene. ¿Dónde está el problema? En que esta sustancia puede dañar el hígado si se consume con frecuencia, ya que tal y como señala “con una sola cucharadita de canela se triplica la dosis”. No obstante, la experta también subraya que si tomas canela cassia de manera puntual no tienes que preocuparte, ya que sus peligros surgen cuando su consumo es reiterado.

Por qué escoger la canela ceylán

Esto no quiere decir que debamos de dejar de tomar canela, pues como la doctora explica, también existe la canela ceylán que “tiene una cantidad casi inexistente de cumarina”, además de múltiples beneficios para nuestra salud, por lo que solo hay que fijarse bien en qué variedad de canela escoges cuando haces la compra.

La canela ceylán, entre otras propiedades, ayuda a la regulación del azúcar en sangre, al igual que contribuye a controlar los niveles de colesterol, favorece la digestión y es un gran antiinflamatorio natural.

Cómo usarla en cocina

Para aprovechar sus beneficios, la doctora Sara Marin Berbell aconseja combinar la canela ceylán con el café que te haces por la mañana porque ayuda a activar el metabolismo y a evitar los picos de azúcar en nuestro organismo, además de dar un gran aporte de energía a primera hora de la mañana.

Otra combinación que destaca con canela es la de mezclarla con plátano y avena porque se trata de una receta saciante y que repercute directamente en nuestro ánimo porque nos ayuda a “facilitar la formación de serotonina y dopamina”. La doctora da una recomendación extra para mezclar la canela con yogur, tu fruta favorita y unas nueces porque va a favorecer el sistema digestivo y su microbiota y aumenta la absorción de antioxidantes.