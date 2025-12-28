Los dos desaparecidos, de los que no se tiene noticias desde anoche, son dos hombres de unos 50 años

El temporal complica el tráfico: seis carreteras cortadas por lluvia, trece afectadas por hielo y nieve y retenciones

Compartir







MálagaDos personas han desaparecido en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande tras el temporal que ha afectado desde este sábado y la madrugada de este domingo a la provincia de Málaga.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han detallado que se están buscando a dos personas desaparecidas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha indicado que ha sido localizada la furgoneta de los dos hombres desaparecidos y que los efectivos se afanan en la búsqueda. Los dos desaparecidos, de los que no se tiene noticias desde anoche, cuando más llovía, son dos hombres de unos 50 años.

PUEDE INTERESARTE Las fuertes lluvias provocan el derrumbe de una casa en El Perelló, Tarragona

Más de 300 incidencias en Málaga

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

PUEDE INTERESARTE Fuertes lluvias en el Mediterráneo y subida de temperaturas para el fin de semana: las heladas volverán para Nochevieja

Bajo estas circunstancias, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recomendó que nadie bajara la guardia en la noche del sábado en Málaga debido a las lluvias que se estaban registrando en la zona, que permanecían en aviso rojo.

En este sentido, Moreno ha declarado que estaba cayendo "mucha agua en municipios de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, como Cártama, Alhaurín el Grande, Coín...", ha escrito en un mensaje en X, recogido por Europa Press, en el que pidió "mucho cuidado, sentido común, responsabilidad y cabeza". "Evitemos riesgos innecesarios", ha concluido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 21.16 horas de este sábado en la comarca de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería y en la costa granadina.