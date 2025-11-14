Daniel Brito 14 NOV 2025 - 08:00h.

Sergio Castaño Jiménez y Rafael Marín Aguilera están detrás de @hablandoderaciones y en su libro enseñan a tener una relación sana con la comida cocinando con la freidora de aire

Si te hablamos de Sergio Castaño Jiménez y de Rafael Marín Aguilera seguramente no sepas muy bien quiénes son, aunque si hablamos de su perfil de Instagram @hablandoderaciones, donde cuentan con casi 200.000 seguidores, puede que te hayas cruzado en más de una ocasión con alguna de sus recetas o de sus trucos de cocina y sus caras ya te sean familiares. Un perfil en el que enseñan cómo comer bien, sin restricciones y con su aval profesional, ya que ambos son enfermeros.

“El nombre de 'Hablando de raciones' surgió porque Sergio empezó con una página que estaba destinada a personas con diabetes donde ponía los alimentos y sus raciones de hidratos de carbono, hasta que se fue introduciendo en el mundo de las recetas y la alimentación saludable”, nos cuentan sobre el origen de sus inicios en redes sociales, que empezaron a despegar con la llegada de Rafa al proyecto, haciendo ambos “un tándem perfecto”.

Pese a que se definen como que Sergio es el ‘cocinero’ y Rafa el ‘influencer’, a los dos les une la pasión por la cocina desde pequeños, cuando veían a sus madres cocinar. “En lo que coincidimos los dos es en que hemos tenido una relación muy emocional con la comida: para nosotros cocinar es una forma de cuidarnos y de disfrutar. Lo que empezó siendo un pasatiempo se convirtió en una forma de expresión”, explican.

Una de las claves de su éxito es que sus recetas y trucos nacen desde la perspectiva de su profesión: la de enfermeros. Eso, señalan, “nos ha enseñado que la salud no se basa solo en diagnósticos, sino en hábitos. Entendemos lo importante que es la alimentación en la prevención y en el bienestar, e intentamos que eso se refleje en cada receta que hacemos. Por eso intentamos transmitir que comer bien no tiene que ser difícil, ni aburrido, ni perfecto. Es simplemente una forma de quererse un poco más”. Y así es como nace su libro ‘Airfryer. Una relación sana con la comida’ (Oberon).

¿Cómo se consigue la relación sana con la comida que llevan en el título del libro?

La clave está en quitarle dramatismo a la comida. Para nosotros, una relación sana con la comida es aquella en la que puedes disfrutar de todo, sin remordimientos y sin extremos. No se trata de comer “perfecto”, sino de hacerlo con equilibrio y conciencia. En el libro lo explicamos desde la experiencia: una buena alimentación se construye poco a poco, con pequeñas decisiones diarias, sin castigos ni compensaciones. Salir a comer una pizza, disfrutar de una tarta casera (si es de queso mejor) no te hace comer mal, igual que comer una ensalada no te convierte en alguien “fit”. La relación sana está en el punto medio, donde caben el disfrute, la flexibilidad y el sentido común.

¿Qué es verdaderamente comer sano?

Comer sano es comer como comían nuestros abuelos: natural, variado y con placer. Es elegir alimentos que te nutren, pero también que te hacen feliz. Es cocinar más y procesar menos. Es escuchar al cuerpo y entender que no todos los días necesitamos lo mismo. A veces se nos olvida que la salud también está en cómo nos relacionamos con la comida. Si vives con miedo a engordar o con culpa cada vez que comes algo 'fuera del plan', eso tampoco es saludable. Por eso creemos que comer sano es mucho más que lo que hay en el plato: también es lo que pasa en la cabeza.

En sus redes hacen todo tipo de recetas, desde postres hasta tortillas o pasta, ¿se puede seguir comiendo bien y de todo? ¿Cuál es la clave?

Claro que sí. Comer bien no significa renunciar, significa equilibrar. En @hablandoderaciones hacemos desde bizcochos hasta lasañas porque creemos que una buena alimentación debe ser flexible y realista. La clave está en cómo cocinas y en cómo combinas. Si haces una pasta con verduras, buena proteína, sigue siendo una comida saludable. El problema no es la pasta, ni el postre, sino la cantidad, la frecuencia y la falta de variedad.

¿La freidora nos ayuda a comer las raciones necesarias?

Es verdad que nuestro nombre, hablandoderaciones, suele generar confusión. Mucha gente piensa que hablamos de las 'raciones' en el sentido de cantidades de comida. Pero en realidad el concepto viene de las raciones de hidratos de carbono, que en nutrición son una unidad de medida muy importante, sobre todo para personas con diabetes, porque determinan la cantidad de insulina que necesitan en función de lo que van a comer.

¿Por qué han elegido recetas en airfryer para el libro?

Porque la airfryer nos ayudó muchísimo con nuestros turnos imposibles del hospital. Nos permitió preparar platos caseros, saludables y con buena textura en muy poco tiempo. Y nos dimos cuenta de que no había un libro que recogiera ese enfoque: recetas equilibradas, sabrosas y fáciles, pero con base científica y sentido común. Queríamos que el libro fuera una guía para quien quiere comer bien sin complicarse. La airfryer encaja perfectamente con ese mensaje: es práctica, limpia y te anima a cocinar más en casa, que al final es lo que más mejora la alimentación.

¿Qué ventajas nos aporta hacer recetas en ella?

La principal es el ahorro: de tiempo, de aceite y de energía. En pocos minutos tienes platos que antes te llevaban media hora, y con una textura crujiente o jugosa sin necesidad de freír. Además, es un electrodoméstico muy agradecido para quienes están empezando a cocinar o no tienen mucha experiencia. Permite improvisar, experimentar y coger confianza. Y eso, a la larga, ayuda a comer mejor.

¿Ayudan a comer más sano?

Sin duda. Cocinar más en casa ya es un paso hacia una alimentación más saludable, y la airfryer facilita justo eso. Al reducir el uso de aceite y de ultraprocesados, acabas comiendo más natural sin apenas darte cuenta. Además, vivimos en una época en la que el tiempo es oro. Llegamos de trabajar cansados, sin ganas de ensuciar sartenes ni de pasar media hora cocinando, y ahí la airfryer marca la diferencia. En pocos minutos tienes un plato casero, equilibrado y con buena textura, sin esfuerzo y sin dejar la cocina patas arriba. Esa comodidad hace que muchas veces, en lugar de pedir comida a domicilio, te animes a preparar algo rápido y saludable en casa. Y eso, al final, es lo que más mejora la alimentación: hacer que lo saludable sea lo fácil.

Como enfermeros, ¿qué ingredientes no deberían faltar en una despensa?

Aceite de oliva virgen extra, legumbres, huevos, verduras y frutos secos, ya sean frescas, congeladas o en conserva. Con esos cinco básicos puedes improvisar comidas saludables en cualquier momento. Y un apunte importante: tener una despensa bien pensada evita tirar de ultraprocesados cuando tienes prisa. Es la mejor prevención para comer bien sin esfuerzo.