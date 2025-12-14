Las comidas favoritas del príncipe Harry y el postre que le recuerda a su madre

Su libro de memorias ‘En la sombra’ revela detalles sobre sus platos preferidos

El príncipe Harry publicó en 2023 ‘En la sombra’, un libro en el que habla sobre su vida privada.En estas memorias recuerda el impacto que tuvo en su juventud la muerte de su madre, Diana de Gales. También profundiza en sus relaciones con los miembros de la familia real británica y comparte detalles de su matrimonio con la actriz Meghan Markle, así como el distanciamiento de la pareja de sus obligaciones reales. En sus páginas hay espacio para revelar otros aspectos personales del duque de Sussex, como sus comidas favoritas.

Harry relata en su biografía una noche de diciembre de 2016 que pasó con Meghan en Nottingham Cottage, su casa en los terrenos del Palacio de Kensington, en Londres. “Descubrimos que nuestra comida favorita era la misma: pollo asado”, expone. Además, confiesa que no sabía prepararlo y que ella le enseñó: “Recuerdo la calidez de la cocina, los maravillosos aromas. Las peladuras de limón sobre la tabla de cortar, el ajo y el romero, la salsa burbujeante en el cazo. Recuerdo haber frotado la piel del ave con sal, luego abrir una botella de vino”.

En otro pasaje, el príncipe explica cómo fue el día en el que tuvieron que inducir a Markle el parto de su primer hijo, al que se refiere como “nuestro pequeño okupa”. Justo antes de que naciera el pequeño Archie en mayo de 2019, el autor indica que pidió a sus guardaespaldas que les trajeran pollo asado de Nando’s. Esta popular cadena de comida rápida ofrece un pollo entero asado a la parrilla por 15,95 libras (unos 19 euros).

Los postres de Harry y Diana

Harry habla en ‘En la sombra’ sobre su estrecho vínculo con Marko, nombre que da a Mark Dyer, exoficial de la Guardia Galesa que cuidó a los príncipes tras el fallecimiento de su madre: “De todo el personal que rodeaba a mi padre, por consenso Marko era el mejor. El más duro, el más fuerte, el más apuesto”. En las páginas del libro admite que a ambos les encantaban los dulces: “Sobre todo, le chiflaba el pudin”.

El duque rememora un episodio en el que, para gastar una broma, se le ocurrió la idea de añadir picante al pudin: "Vertí una taza de café llena de salsa de tabasco en el cuenco de pudin de Marko. El personal de la cocina me vio, pero yo me llevé el dedo a los labios. Y se echaron a reír”. En este pasaje señala que se trataba de un pudin de pan con mantequilla y recuerda que era el postre favorito de Diana de Gales.

Vuelve a mencionar el pudin posteriormente, al repasar lo que comió durante “un almuerzo típico de día de caza real”. El menú incluía patatas asadas, jugosa carne, cremosas sopas y un delicioso pudin como postre, además de un poco de té y un par de copas. Harry también habla en su libro sobre otro postre que le recuerda a su madre. Lo hace al compartir detalles sobre el 15 de septiembre de 1997, día en el que cumplió 13 años, tan solo dos semanas después del accidente en el que Lady Di perdió la vida. “De acuerdo con la inveterada tradición de la escuela Ludgrove, habría tarta y sorbete, y se me permitía escoger dos sabores. Elegí grosella negra y mango. El favorito de mi madre”, se puede leer en sus memorias.

Su compra en el supermercado

El príncipe aprovecha sus memorias para desmentir algunos rumores: “Mucha gente hacía conjeturas sobre el hecho de que me aferraba a mi vida de soltero porque era muy glamurosa. Y yo muchas noches pensaba ‘pues si me vieran ahora mismo”. Harry destaca que hacía la colada, doblaba su ropa interior, se encargaba de limpiar la casa, de cocinar y de comprar en un supermercado ubicado cerca del palacio y al que iba al menos una vez por semana.

En el libro explica que acudía al establecimiento a horas distintas para despistar a los medios y camuflado con una gorra y un abrigo ancho. Tras memorizar un plano del local para lograr hacer su compra en unos diez minutos, los productos que metía habitualmente en su cesta o carrito eran filetes de salmón, yogures de su marca preferida, manzanas Granny Smith, plátanos y patatas fritas.