¿Cuánto duran las sobras de la cena de Navidad?

En principio no hay problema por guardar las sobras de las cenas navideñas para otro día, pero es fundamental respetar unas medidas básicas para evitar disgustos

Las celebraciones navideñas suelen ser multitudinarias. Casi toda la familia se sienta a la mesa, así que es complicado calcular cantidades de comida para tantas personas, por eso normalmente acaba sobrando mucha cantidad. Además, generalmente se trata de comida que cuesta más dinero o más trabajo de lo normal, así que si ya teníamos por costumbre guardar las sobras, en estos casos se hace aún más necesario.

Afortunadamente podemos hacerlo sin problema, siempre que sigamos una serie de medidas muy básicas. Esto es fundamental, no solo para evitar que la comida se deteriore, sino también para evitar que pueda enfermarnos.

Qué hacer con las sobras: la importancia de la higiene

Si a pesar de haber intentado hacer una adecuada planificación nos acaba sobrando comida, hay varias cosas básicas que debemos tener en cuenta. La primera es la higiene. No es buena idea guardar las sobras que teníamos en el plato, sobre todo si son guisos, sopas, etc. Al estar en contacto con los cubiertos que hemos introducido en nuestra boca, se pueden contaminar con bacterias que, con el tiempo, se pueden desarrollar y estropear los alimentos o causarnos enfermedades.

Por eso, es mejor servir en los platos poca cantidad y, en caso necesario, añadir más posteriormente si se desea repetir. Así, las sobras quedarán en la cazuela o la fuente, y no se contaminarán. Dicho de otro modo: lo ideal es guardar las sobras que no se han servido en los platos, es decir, las que quedan en la sopera, en la cazuela o en la fuente.

El tiempo es fundamental

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es el tiempo. La comida, una vez cocinada, no debería pasar más de dos horas a temperatura ambiente (o no más de una hora si la temperatura ambiental supera los treinta grados).

Mientras la comida se encuentra a temperaturas de entre 5ºC y 65ºC aproximadamente, se pueden desarrollar bacterias indeseables, que pueden alterar los alimentos o causarnos enfermedades. Por eso lo ideal es enfriarla cuanto antes.

Es muy importante que lo tengamos en cuenta especialmente en este tipo de celebraciones, donde las sobremesas son largas y a veces la comida pasa mucho tiempo sobre la encimera de la cocina. En cuanto el recipiente no queme al tacto, ya podemos meter la comida en el frigorífico o en el congelador.

Cómo guardar las sobras

Si vamos a guardar sobras es importante emplear utensilios limpios para manipularlas. También es fundamental que los recipientes donde las guardamos sean aptos para uso alimentario, tengan cierre hermético y estén limpios.

El tamaño también importa: si el recipiente es muy grande, la comida tardará mucho tiempo en enfriarse. Además, será más difícil de gestionar. Por eso es mejor intentar separar por raciones o, al menos, por tandas; por ejemplo, si nos ha sobrado comida como para dos cenas, es mejor conservarla en dos recipientes: uno para cada cena.

También es importante indicar en el envase información sobre el contenido: la comida que hay dentro y la fecha de elaboración. Así podremos vigilar mejor su duración.

Cuánto duran las sobras

No todas las sobras duran lo mismo. Si hemos seguido todas las recomendaciones anteriores y guardamos la comida en el frigorífico (entre 0ºC y 4ºC), la duración aproximada y recomendada será la siguiente:

Un máximo de 24 horas : alimentos y comidas muy perecederos, como pescado crudo o poco cocinado (ceviche, sushi, etc.), carne cruda o poco cocinada (carpaccio, hamburguesa poco hecha, etc.), huevo crudo o poco cocinado (tortilla poco hecha, mayonesa casera, etc.), ensaladas con mayonesa (p.ej. ensaladilla rusa), mariscos, arroz, pasta, etc.

: alimentos y comidas muy perecederos, como pescado crudo o poco cocinado (ceviche, sushi, etc.), carne cruda o poco cocinada (carpaccio, hamburguesa poco hecha, etc.), huevo crudo o poco cocinado (tortilla poco hecha, mayonesa casera, etc.), ensaladas con mayonesa (p.ej. ensaladilla rusa), mariscos, arroz, pasta, etc. Entre 2 y 3 días : pescado cocido o al horno, fiambres (jamón cocido, pechuga de pavo, etc.)

: pescado cocido o al horno, fiambres (jamón cocido, pechuga de pavo, etc.) Entre 3 y 4 días : carne (frita, guisada, cocida, horneada, etc.), guisos

: carne (frita, guisada, cocida, horneada, etc.), guisos Entre 4 y 6 días: embutidos curados cortados en casa (chorizo, salchichón, etc.)

Otra opción es guardar las sobras en el congelador, de manera que así ganaremos mucho más tiempo. Por ejemplo, las carnes y los guisos duran unos 2-3 meses. En estos casos hay que tener en cuenta que algunos alimentos no quedan bien (por ejemplo, las patatas o el arroz acaban con una textura desagradable).

A tener en cuenta antes de consumir las sobras

A la hora de consumir las sobras, es importante revisar las fechas y, aunque no es infalible, también podemos comprobar que si buenas características organolépticas: aspecto, olor, etc. Si estaban congeladas, es fundamental descongelarlas dentro del frigorífico y consumir antes de 24 horas. En el caso de las sobras que necesitan recalentamiento, es importante calentar hasta que alcancen al menos 72ºC en el centro del alimento.