Cuatro trucos de experta en metabolismo para que los excesos no lo sean tanto: "Podemos hacer mucho"
Con los excesos de Navidad ponemos en jaque a nuestro metabolismo, pero con unos trucos de experta durante las fiestas se pueden evitar problemas
Hay para quien la Navidad es una época más en la que cena y come algo especial, pero sin pasarse, y otros tantos para los que son unas semanas en las que se exceden con la comida y la bebida, y al finalizar las fiestas (incluso durante ellas) tienen consecuencias sobre el organismo al sentirse, sobre todo, más pesados y agitados. En todo caso, y aunque nos pasemos un poquito durante estas fechas, hay algunos trucos que nos permiten cuidar nuestro metabolismo entre comidas, cenas y más de un turrón.
La experta Isabel Belaustegui, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en nutrición y anatomía patológica, explica en sus redes sociales que hay muchas cosas que podemos hacer durante estos días de excesos para cuidar el metabolismo sin complicarnos demasiado. En concreto da cuatro trucos que poner en práctica para sentirnos mejor.
Claves para cuidar tu metabolismo en Navidad
El primero de ellos es que antes de comer tomes un pequeño aperitivo de aceitunas, pepinillos o cualquier otro encurtido que te guste, o un tapón de vinagre de manzana disuelto en un vaso de agua. “Así ayudas a evitar picos de glucosa en sangre y con ello un aumento de peso, la acumulación de grasa y la inflamación descontrolada”, indica Belaustegui.
Por su parte, otro consejo que da es comenzar la comida o la cena con los alimentos ricos en grasas y en proteínas, evitando siempre empezar con los carbohidratos de absorción rápida, como las harinas del pan blanco o de los dulces más populares de estas semanas, como los polvorones.
Además, si tras la comida o la cena notas que ha sido abundante y cuantiosa, lo mejor es darse un paseo. “Es un truco maravilloso para cuidar la salud de nuestras mitocondrias, que es la base de la salud del metabolismo”, cuenta, así que tras terminar de comer o de cenar, puedes aprovechar para animar a alguien más o llevarte a los niños a ver las luces navideñas y así dar ese paseo que le vendrá de perlas a tu organismo.
Y, por último, un consejo clave: “cuando no estés comiendo, mejor no comas. Sigue sin comer, mantente en ayunas entre las comidas principales”. Si no picas entre horas le vas a dar a tu aparato digestivo el tiempo necesario para poder procesar los alimentos y también a tus sistemas propios de depuración de toxinas a eliminar a eliminar aquello que no te conviene, para lo que es necesario mantenerse bien hidratado, especialmente si las comidas se acompañan con vino o cualquier otra bebida alcohólica.