Jesús Rojas 12 ENE 2026 - 08:00h.

La gastro influencer nos regala tres sencillas recetas para preparar en el horno tras compartir mesa con nosotros en uno de los mejores asadores de Madrid

Paula Casado, la madrileña que cambió Nueva York y el mundo de la moda por la cocina: “Soy una tía graciosa, aunque no lo parezca en los vídeos"

Cualquiera que haya visto el perfil en Instagram de la creadora de contenido Paula Velasco sabe que no hay nada que se le resista. Así que le hemos pedido que comparta con nosotros esas tres recetas sencillas al horno que son perfectas para salir de cualquier aprieto. Y, no tengas duda, esto es mucho más saludable y sabroso que cualquiera de las opciones que están pasando por tu cabeza ahora mismo.

Antes de darle al play debes saber que nuestro encuentro con esta joven madrileña, nacida en el barrio de Las Visitillas, tuvo lugar en El Pedrusco de Aldealcorvo, un restaurante que combina lo mejor de los asadores tradicionales con un toque de técnica y vanguardia que consigue llevar a un nivel superior cada una de las recetas tradicionales que el chef Gonzalo de Pedro ha venido heredando de su madre, Sagrario Meño. ¡Y una cosa más! No te olvides de preparar unas sencillas gildas a modo de entrante de cualquiera de las recetas que nos propone: pescado en salmuera al horno, pimientos del piquillo de supermercado caramelizados al horno y los gnocchi con butifarra al horno. ¡Vas a acertar elijas la que elijas!