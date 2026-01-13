Un carnicero gallego corrige a Dabiz Muñoz: "No es entrecot"

Daniel Brito 13 ENE 2026 - 10:33h.

Manuel Ribeiro, carnicero gallego, ha corregido a Dabiz Muñoz, que aseguraba en un vídeo utilizar entrecot para una hamburguesa, aunque según el experto es otra carne

Hace unas semanas, antes del comienzo oficial de la Navidad, Dabiz Muñoz compartía en sus redes sociales un vídeo en el que mostraba cómo hace su hamburguesa navideña con brioche de mantequilla, foie, trufa o beicon ahumado entre sus ingredientes, y para la carne optó por, según él, un entrecot de vaca rubia gallega con 45 días de maduración. A pesar de que todos los comentarios alababan su receta y la pinta de la hamburguesa, un carnicero ha corregido al chef de DiverXO sobre la carne que ha utilizado para hacer su hamburguesa, que no es entrecot, como él dice.

El carnicero Manuel Ribeiro de la carnicería DaVila, en Ribadavia, una localidad de Orense, ha contestado a la receta del marido de Cristina Pedroche para corregir al chef sobre la carne que utiliza, ya que según el experto lo que usa el cocinero “no es entrecot”.

La carne que verdaderamente usa Dabiz Muñoz

“La semana pasada Dabiz Muñoz subió este vídeo. Eso no es entrecot, eso es llana o cañón. El entrecot es la chuleta sin el hueso, que es una parte parecida al cañón, pero el doble de cara. Está muy bien usar para picar el cañón, sobre todo para hamburguesas, es una parte que a mí personalmente me encanta”, explica en el vídeo el carnicero en su corrección al cocinero.

A sabiendas de que el cañón es mejor carne que el entrecot para las hamburguesas, el carnicero también declara que no entiende “el postureo de decir que es entrecot porque, al final, o te la metió el carnicero o nos la estás metiendo a nosotros y, en los dos casos, está mal”.

“El nombre o el precio no hacen que sean siempre la carne más apropiada para según qué elaboraciones, el entrecot es una gran pieza, aunque para mi gusto la pieza que usa, siendo menos comercial, es mucho mejor para una gran hamburguesa como la que prepara en el vídeo”, explica en el texto que acompaña al vídeo, dejando claro que Dabiz Muñoz utiliza una buena carne para las hamburguesas, el problema es que no la llama por su nombre, sino por uno más reconocido y que puede dotar de mayor ‘prestigio’ a su plato.

“No cocinamos para decir nombres bonitos, cocinamos para comer bien. Un saludo Dabiz, espero que si ves el vídeo no te ofendas”, se despide Manuel Ribeiro tras su corrección a Muñoz, que se ha hecho viral con 600.000 reproducciones en Instagram.