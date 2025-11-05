El secreto de Dabiz Muñoz para hacer unas lentejas llenas de sabor: "Al curry y con carabineros"
El chef de DiverXO hace las lentejas de una forma distinta, con un toque de curry y unos carabineros que le dan un toque muy diferente
Con el otoño llega el tiempo más fresco y una mayor frecuencia de lluvias, lo que hace que, a la hora de sentarnos a la mesa a comer, nos apetezcan otro tipo de platos, y entre ellos están los de cuchara, como una buena sopa, un puré o un potaje. Y entre todas esas recetas hay una que es de las más populares y de las favoritas en los hogares españoles: las lentejas. Y si te apetecer hacerlas con un toque distinto, te damos la receta del chef Dabiz Muñoz para hacer unas con las que chuparte los dedos y llenas de sabor.
Las lentejas son una legumbre fácil de conseguir y que se puede cocinar en cualquier momento del año: en verano en ensaladas y en invierno estofadas. Así se pueden aprovechar todas sus propiedades en todo momento, como su gran aporte en fibra, su increíble contenido en hierro o las distintas vitaminas que ofrece al organismo.
Si lo que quieres es hacerlas de una forma distinta, el chef madrileño tiene una receta innovadora digna de estrella Michelin que describe como una “una montaña rusa de sabores y sensaciones”. Uno de los secretos de las lentejas del marido de Cristina Pedroche es que sus lentejas las hace al curry y añade un ingrediente que, a priori, no te imaginas: unos carabineros.
Todo ello suma un gran sabor a su receta y, si quieres intentar hacerla en casa para replicar al chef de DiverXO, te damos los ingredientes y el paso a paso de sus lentejas al curry.
La receta de las lentejas al curry y con carabineros de Dabiz Muñoz
Ingredientes
- 300 gramos de lentejas
- Caldo de pollo
- Carabineros
- 1 limón
- 2 zanahorias
- 3 dientes de ajo
- 5 tomates cherry
- 1 patata
- Curry
- Comino
- Vino de Jerez
- Sofrito de tomate
- Hierbabuena
- Aceite de oliva
- 100 gramos de mantequilla
- Sal
Elaboración
Prepara las lentejas
Pon las lentejas en remojo durante tres horas antes de cocinarlas.
Empieza el cocinado
Quita las cabezas a los carabineros y saltéalas a fuego potente unos segundos hasta que se marquen. En ese momento, añade un chorro de vino de Jerez y echa las lentejas.
Añade ingredientes
Incorpora el caldo de pollo hasta que cubra todo junto con las zanahorias peladas y bien picadas, unos trozos de jengibre, la patata cortada en trozos, los tomates cherry cortados y unos pedazos de la piel del limón. Añade un poco de sal y deja que se cocine todo a fuego medio-bajo durante 45 minutos.
Una vez pasado ese tiempo, saca las cabezas de los carabineros escurriendo su jugo en el interior y el jengibre y deja cocinando a fuego lento.
En una sartén añade un buen chorro de aceite de olive y tuesta el curry y el comino con un chorro de vino y un poco de zumo de limón e incorpora a la olla y remueve.
En otra sartén añade la mantequilla, unas cucharadas de salsa o sofrito de tomate y las hojas de hierbabuena. Cuando todo este bien mezclado añade a la olla, remueve y apaga.
El toque final
Para rematar, pela las colas de los carabineros y quítales los intestinos. Una vez limpios, haz un corte a la mitad y aplástalos para añadirlos a la olla y que se terminen de cocinar. Deja reposar una media hora y listo para disfrutar de las lentejas.