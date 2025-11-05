Daniel Brito 05 NOV 2025 - 13:06h.

El chef de DiverXO hace las lentejas de una forma distinta, con un toque de curry y unos carabineros que le dan un toque muy diferente

Lentejas veganas exprés: BeginVeganBegun nos da su receta más rápida y nutritiva

Con el otoño llega el tiempo más fresco y una mayor frecuencia de lluvias, lo que hace que, a la hora de sentarnos a la mesa a comer, nos apetezcan otro tipo de platos, y entre ellos están los de cuchara, como una buena sopa, un puré o un potaje. Y entre todas esas recetas hay una que es de las más populares y de las favoritas en los hogares españoles: las lentejas. Y si te apetecer hacerlas con un toque distinto, te damos la receta del chef Dabiz Muñoz para hacer unas con las que chuparte los dedos y llenas de sabor.

Las lentejas son una legumbre fácil de conseguir y que se puede cocinar en cualquier momento del año: en verano en ensaladas y en invierno estofadas. Así se pueden aprovechar todas sus propiedades en todo momento, como su gran aporte en fibra, su increíble contenido en hierro o las distintas vitaminas que ofrece al organismo.

Si lo que quieres es hacerlas de una forma distinta, el chef madrileño tiene una receta innovadora digna de estrella Michelin que describe como una “una montaña rusa de sabores y sensaciones”. Uno de los secretos de las lentejas del marido de Cristina Pedroche es que sus lentejas las hace al curry y añade un ingrediente que, a priori, no te imaginas: unos carabineros.

Todo ello suma un gran sabor a su receta y, si quieres intentar hacerla en casa para replicar al chef de DiverXO, te damos los ingredientes y el paso a paso de sus lentejas al curry.

