Si cada vez que muerdes un kiwi te genera un picor en el paladar, este fenómeno tiene una explicación y también una forma de solucionarlo

Las frutas son uno de los ingredientes clave que deben tener presencia en las despensas de todos los hogares, especialmente en invierno y los meses más fríos, cuando hay que reforzar el organismo para evitar gripes y resfriados propios de la época. Por ello, las frutas, también las verduras, son importantísimas por la cantidad de nutrientes, vitaminas o minerales que nos aportan y logran reforzar el sistema inmunitario. Una de las frutas que más nos aportan es el kiwi, aunque más de uno evita comerlas porque al morderlas le recorre un escalofrío por el picor que genera en la boca.

El kiwi es una fruta ideal para los meses de invierno porque nos ayuda a fortalecer el sistema inmunitario principalmente por su gran aporte en vitamina C, que permite potenciar las defensas del cuerpo. Además, es rica en fibra, y por tanto favorece la salud digestiva, en diferentes antioxidantes gracias a su vitamina E, ácido fólico o minerales como el potasio.

¿Qué es la actinidina?

No obstante, hay muchas personas que prefieren no comer kiwi porque les pica nada más morderlo. Esto puede ser, entre otras, por el síndrome alérgico oral (SAO), pero también puede deberse a la presencia de la actinidina, una enzima proteolítica muy presente en los kiwis, sobre todo en los verdes, y que pese a producir ese picor, también ayuda en la absorción de proteínas o en hacer las digestiones más ligeras.

Esto lo ha explicado Raúl Cardaba, conocido como el frutero tiktokero en las redes sociales. El frutero explica que, si ese picorcillo no es de tu gusto, tienes una alternativa a mano perfecta: el kiwi amarillo. “Contiene mucha menos actinidina y, por ende, no te pica la lengua”, explica. Además, también subraya que “el kiwi amarillo ya se produce en España en cantidades”, y por si fuera poco, está de plena temporada, así que será sencillo encontrarlo en el supermercado o en la frutería.

Otra solución: cocinar el kiwi

En todo caso, si quieres seguir comiendo el kiwi verde, si este está muy maduro, picará mucho menos, ya que ha perdido parte de su contenido en actinidina. Otro truco, aunque quizá sea más complicado, es cocinar el kiwi, ya que el calor va a destruir la enzima. ¿Qué puedes hacer? Entre las opciones más sencillas está hacer, por ejemplo, una mermelada con tus kiwis e incluso una compota, además de intentar añadirlos a alguna tarta o un bizcocho e innovar con los sabores de tus postres.