Jesús Rojas 02 OCT 2025 - 08:30h.

También se le conoce como kiwiño, y a nivel internacional como kiwi berry o baby kiwi. La empresa familiar Arándanos El Cierrón, ubicada en Villaviciosa, nos cuenta todos los detalles de este fruto rico en antioxidantes

De origen japonés pero cultivado en Granada y a 30 euros el kilo: el tomate más apreciado en la alta cocina

Compartir







Del fruto diminuto que hoy te vamos a hablar se sabe tan poco que hemos tenido que desplazarnos hasta la parroquia de Fuentes, pueblo perteneciente al concejo de Villaviciosa que cuenta con poco más de un centenar de habitantes. Allí se encuentra desde finales de la década de los 80 la empresa familiar dedicada a los frutos rojos que en la actualidad dirige Adrián García, ingeniero agrónomo y gerente de Arándanos El Cierrón.

Con este experto en frutos rojos hemos hablado de su producto estrella, el arándano, pero sobre todo de ese que cada vez va teniendo mayor protagonismo dentro de su catálogo. Nos referimos al mini kiwi, también conocido como kiwiño, kiwi berry, baby kiwi… Un sinfín de denominaciones que, en última instancia, se refieren a una fruta irresistible que destaca por su concentración de antioxidantes, minerales y vitaminas.

Pero antes de que te vuelvas loco y te dispongas a hacer en su pedido en su tienda online (también están a la venta en el supermercado de El Corte Inglés), tenemos que decirte que las últimas unidades de mini kiwis fueron despachadas a principios de este mes de septiembre. Así que no te queda otra que esperar al próximo verano para poder disfrutar de su sabor, textura y ese arsenal de propiedades que te vendrán fenomenal para afrontar cualquier tipo de situación.

PUEDE INTERESARTE Dos frutas para la cena que mejoran el sueño, según Harvard

Háblanos de este proyecto que ahora está en boca de todos por el cultivo del mini kiwi pero que es conocido desde siempre por sus arándanos.

Nosotros somos una empresa familiar que empezaron mis padres en el año 89, que de aquella cultivar grano aún nos era muy desconocido. Porque, aquí donde estamos, en Villaviciosa, hay un centro de investigación público que ahora se llama el SERIDA (antes era la Estación Pomológica de Villaviciosa), pero tenemos que remontarnos a los años 60 para conocer el origen de todo. El que era el director por aquel entonces, Sergio Álvarez-Requejo Morán, hizo un viaje a Estados Unidos en el 67, que fue cuando se trajo unas plantas de arándanos en el avión. Y así fue como se llevó a cabo la primera plantación de arándanos de España, que está aquí, en un pueblo del concejo de Tineo. Mucha gente no lo sabe, pero Asturias tiene esa historia con el arándano, fue así como entró en España. También es muy importante remarcar que el arándano es una planta muy longeva, de hecho todavía hay plantas que están vivas del año 67 (risas).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Y la actividad de este centro siempre ha sido tan interesante?

En realidad, después de aquello estuvo un tiempo parado, y a partir de los 80 se volvió a retomar la investigación de lo que de aquella se llamaban pequeños frutos, porque todavía el término fruto rojo no se usaba. Entonces ya trabajaba mi padre en ese centro de investigación, creamos nuestra primera plantación de arándanos en el año 89, y fue la que sirvió un poco para hacer los primeros estudios económicos de una plantación de arándano. Luego, en el año 92, creamos el vivero, donde producimos todo tipo de plantas de frutos rojos: arándanos, frambuesas, moras… De todo. Y fueron pasando los años, fuimos creciendo, y en 2018 pasamos todo ya a ecológico. Un año después quisimos hacer algo diferente, y entonces fue cuando surgió lo del mini kiwi, con el que ya en los años 90 se empezaron a hacer algunas pruebas en el SERIDA.

¿Y cómo fue esta primera incursión con este fruto tan particular?

Nosotros tenemos solo una hectárea de mini kiwi. A día de hoy, es un cultivo todavía muy desconocido, no creo que en España haya más de 10 o 15 hectáreas plantadas. En Portugal sí que hay un poco más de producción, sobre todo en el norte, donde hay una empresa a la que nosotros ayudamos y asesoramos. Pero en todo caso hablamos de un cultivo que se conoce muy poco. Como todos los kiwis, es originario de la zona de Asia Oriental, pero a este, a nivel internacional, se le conoce como kiwi berry o baby kiwi. Y en español se le llama mini kiwi o kiwiño, porque las primeras plantaciones de este fruto empezaron en Galicia. Y como era chiquitito, le dijeron kiwiño.

Más allá de los nombres que se usan para referirse a él, ¿cuáles son sus características? ¿cómo se suelen consumir?

Generalmente, son frutos de pequeño tamaño, del tamaño de una uva, y se caracterizan por tener una piel fina, lisa y sin vellosidad. Una piel que no se nota cuando el fruto está maduro y, por lo tanto, nos podemos comer directamente. En cuanto a la producción y a la comercialización, se trabaja como un fruto rojo, por eso todos los que lo cultivamos venimos del mundo de los frutos rojos. Es muy raro que alguien que cultive el kiwi normal, por decirlo así, tenga mini kiwi, porque el canal de comercialización es muy diferente.

¿Y a nivel de propiedades? ¿Qué nos puede aportar el consumo de mini kiwis?

Según los estudios, es la fruta más rica en nutrientes de entre las 27 más consumidas a nivel mundial. A pesar de ser así muy chiquitito, es increíble todas las concentraciones que tiene en antioxidantes, minerales, vitaminas… Tiene muchas más propiedades que el kiwi normal y, además, es muy versátil, como un arándano o una fresa. Lo puedes usar en todo tipo de transformados, congelar… Por eso los ingleses lo llaman kiwi berry, porque es el kiwi de los frutos rojos.

Una pena que ya no lo tengamos en temporada. Creo que este año a principios de septiembre ya no había…

Así es. A día de hoy, lo más temprano que se puede cosechar es final de julio, no hay opción antes. Y lo más tardío, en España, sería mediados de septiembre. En cambio, en el norte de Europa, que es donde hay algo más de producción y un poco más de consumo, sobre todo en Alemania, Bélgica y Holanda, pueden llegar hasta final de septiembre o primeros de octubre. Para entendernos, la fecha en la que se recolecta es entre agosto y septiembre.

También es muy curioso que, en el supermercado que los trabaja, lo encontremos en la sección de frutos rojos.

Sí, siempre está ahí. Diría que la única diferencia, vamos a decirlo así, con el resto de frutos rojos es que el mini kiwi, como todos los kiwis, es una fruta climatérica.Es decir, se recolecta un poco verde porque si lo recolectas totalmente maduro, estará demasiado blanco y no sirve para ser comercializado, porque no duraría nada y aparte es muy delicado. Así que se recolecta un poco verde, por eso cuando lo compras y lo llevas para tu casa todavía no está para comer. Hay que dejarlo unos días, depende del grado de madurez, pero entre dos y cuatro días, es cuando empieza a ponerse blando. Se nota muy fácil al tacto porque el fruto se pone blando y se arruga un poco la piel.

Es cuando adquiere ese color rojizo, tanto por dentro como por fuera.

Exacto. Principalmente, hay dos colores, los de color verde y los de color rojo. Aunque luego hay una variedad que es roja por fuera y un poco amarilla por dentro, pero normalmente son o verdes o rojos. El problema del rojo es que es difícil de comercializar, tendrías que cogerlo en su punto justo para poder enviarlo a supermercados cuando aún no estén rojos rojos.

También he leído que el mini kiwi tiene más vitamina C que las naranjas.

Es otra de las ventajas que tiene al comerse con piel, ya que normalmente ahí están la mayoría de propiedades. Esto te permite beneficiarte de todas sus propiedades. Sobre todo de sus antioxidantes, como la zeaxantina, que es buenísima para la vista y el pelo. Tiene también muchísima luteína, que también es bastante raro encontrarla en las frutas. O sea, es un fruto que a nivel de propiedades es muy peculiar porque no es fácil encontrar en la naturaleza una combinación así.

No podemos despedirnos sin hablar del arándano, que es en realidad el protagonista de Arándanos El Cierrón.

Sí, los frutos rojos en general. Nuestros productos estrella son dos: la fruta del arándano ecológico y las plantas grandes de arándano para cosecha inmediata. Este tamaño de planta mucho más grande lo que permite es que te lo puedas llevar a casa para plantarlo y que el primer año ya te vaya a dar fruta. A partir de ahí, la planta va a seguir creciendo sin problema. Pero es verdad que el mini kiwi está teniendo un éxito brutal, por eso nuestra idea es seguir ampliando, porque de todo el mundo que lo prueba, al menos al 99%, le encanta.