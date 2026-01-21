Daniel Brito 21 ENE 2026 - 10:31h.

Para dormir mejor uno de los primeros pasos es cambiar la alimentación, y hay un alimento que ayuda a la relajación y a conciliar el sueño

Cinco alimentos que debes evitar en la cena para dormir mejor

No son pocos los que entre sus propósitos, ya sean de año nuevo o en general, ponen entre los primeros dormir mejor, o al menos intentarlo. Para ello es de gran importancia hacer algunos cambios en la rutina, donde la alimentación juega un papel fundamental y hay determinados detalles que cambiar, especialmente si se es parte del 48% de la población española que, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), no tiene un sueño de calidad.

Para empezar a tener un mejor sueño hay que prestar atención a nuestra dieta y a qué comemos, sobre todo por las tardes y por la noche, ya que muchos alimentos pueden impedir que descansemos y que tengamos un sueño verdaderamente reparador. Por ejemplo, hay que evitar las comidas picantes o lo alimentos con muchas grasas saturadas, además del alcohol o las bebidas con cafeína.

Entre los minerales que más ayudan en la conciliación del sueño están el magnesio o el potasio y existe un tubérculo que tiene tanto potasio como el plátano y que puede ser de gran ayuda para la conciliación del sueño: el boniato o la batata.

Las bondades del boniato

El boniato es rico en potasio, incluso más que el plátano, pero también en vitaminas como la A o la C, además de en fibra y algunos antioxidantes, siendo un alimento conocido por sus efectos positivos sobre el sueño, ya que ayuda a la relajación, en parte por su concentración en el mineral mencionado, como establecen algunos estudios sobre sus bondades al incluirlo en la alimentación.

Esto hace que la batata tenga un papel fundamental sobre la salud cardiovascular al ayudar a contrarrestar el sodio y así relajar las paredes de los vasos sanguíneos, permitiendo mantener la presión arterial a raya y en valores saludables. Además, sus niveles de potasio logran una mayor relajación muscular, lo que favorece un mejor descanso nocturno al regular los ritmos circadianos.

¿Cómo cocinar la batata?

Incluir el boniato o batata en la dieta no es complicado, ya que se puede preparar de una forma similar a la de las patatas, pudiendo hacerlas asadas en el horno o el freidora de aire para ahorrar tiempo, hervidas, fritas o en su versión Hasselback y servirlo como guarnición junto a una fuente de proteínas y hacer un plato de lo más completo, o incluso incluirlo en cremas de verduras ahora que es invierno y apetecen platos de cuchara, calientes y reconfortantes.