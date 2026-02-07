Redacción Gastro 07 FEB 2026 - 08:00h.

Dabiz Muñoz ha contado que con un poco de limón se potencia el sabor del jamón ibérico. ¿Funciona realmente este truco?

Tres mitos del jamón ibérico que nos hemos creído (y no son verdad)

El jamón serrano e ibérico es uno de los productos más reconocibles de España y seguramente tras la Navidad sigas comiéndolo si en tu cocina pusiste una pata para comerlo siempre recién cortado, aunque también puedes conseguirlo en tu charcutería de confianza. Cada cuál tiene sus formas de comerlo, desde en una tostada para el desayuno hasta para abrir el apetito en el aperitivo. No obstante, hay trucos para sacarle el máximo partido a su sabor.

Se puede comer de muchas formas, pero recién cortado siempre es una de las favoritas, y para sacarle más sabor el chef Dabiz Muñoz tiene un truco que ha compartido n su visita al programa de David Broncano, ‘La Revuelta’. El afamado cocinero explicó que con un poco de limón el jamón puede elevarse aún más.

El chef de DiverXO contó que con un buen limón y un rayador se podía conseguir un jamón aún mejor, ya que un poco de la rayadura del limón por encima crea un contraste espectacular con la grasa y logra un mayor equilibrio en el sabor y en el aroma de las lonchas de jamón.

Para ver si es verdad un cortador de jamón ha probado a replicar el truco contado por el marido de Cristina Pedroche para comprobar si el cítrico es verdaderamente el mejor contraste del jamón. Este le añade un poco de rayadura a las lonchas que va a poner sobre el pan antes de comerlo. “Tiene todo el sentido del mundo. El limón limpia el bocado de grasa y realza el sabor del jamón”, explica en su publicación afirmando que lo que cuenta Muñoz es cierto.

Las propiedades de la grasa del jamón

Esa grasa que potencia el limón tiene, en muchas ocasiones, mala fama. No solo por aquellos a los que simplemente la parte blanca no les gusta o no les es completamente agradable al paladar, sino que a lo largo de muchos años se ha creado una idea de que la grasa del jamón es mala para la salud, algo que no es cierto, siempre y cuando no se abuse de su consumo.

Es más, puede ser un aliado para la salud porque puede ser un gran aporte de grasas saludables y, en especial, el ácido oleico forma parte de entre el 55 y el 65% de su grasa, que es fundamental para cuidar la salud cardiovascular.