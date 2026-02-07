Los vecinos dieron la voz de alarma a las autoridades tras llevar un mes sin saber nada del hombre de 61 años

MallorcaAgentes de la Policía Nacional han encontrado el cadáver de un hombre, de unos 61 años, al entrar en su vivienda de la barriada palmesana de Son Gotleu (Palma de Mallorca) y que podría estar muerto desde hace unas semanas. Todo apunta a que habría fallecido por causas naturales.

La actuación de los agentes se ha iniciado este sábado por la mañana, después de que los vecinos avisaran a la Policía Nacional que llevaban varios días sin ver al hombre, según han informado fuentes cercanas a Europa Press. Los hechos han ocurrido en un edificio situado en el número 59 de la calle Santa Florentina.

Dieron la voz de alarma esta mañana

Los vecinos dieron la voz de alarma a las autoridades tras llevar un mes sin saber nada del hombre de 61 años, quien no tenía familia. Así, relataron que salía un fuerte olor de la vivienda y ya presentían su fallecimiento. Los agentes, al acudir al domicilio, han llamado a la puerta pero al no obtener respuesta han requerido la ayuda de profesionales para abrirla.

Allí han encontrado el cuerpo sin vida del hombre. Los agentes de la Policía Nacional no han encontrado señales externas de violencia y los primeros indicios apuntan a que podría haber fallecido por causas naturales hace unas semanas. Pese a las hipótesis, los agentes están a la espera de la autopsia que se le practicará en los próximos días.