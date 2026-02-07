Fiesta 07 FEB 2026 - 17:41h.

El mensaje de Emma García a Gloria Camila tras su emotiva entrevista a Manuel Cortés

Manuel Cortés, decepcionado con Gloria Camila, se derrumba con Emma García al dar su versión del enfrentamiento

La semana pasada se vivió un tenso momento en el plató de 'Fiesta'. La actitud de Gloria Camila Ortega enfadó a Emma García y, el hecho de que ella haya dicho esta semana en 'El tiempo justo' que se sintió engañada por el programa, no ha gustado nada a la presentadora. Este sábado, Manuel Corté ha visitado 'Fiesta' y, muy decepcionado con Gloria, ha dado su versión de los hechos en la polémica que les envuelve a ambos. Tras esto, Emma García ha tomado la palabra.

El polémico viaje de Gloria Camila con Álvaro García a Venecia está trayendo mucha cola. Manuel Cortés se ha visto involucrado en un triángulo amoroso que está haciendo daño a todos. El hijo de Raquel Bollo ha concedido una entrevista muy reveladora a Emma García donde se ha sincerado e incluso se ha emocionado. Tras abandonar el plató, Emma García, que no ha contado todo lo que sucedió y sabe sobre Gloria Camila, ha decidido lanzarle un mensaje a la hija de José Ortega Cano.

El mensaje de Emma García a Gloria Camila tras la entrevista a Manuel Cortés

"Se va hecho polvo", apunta Emma García mientras ve a Manuel Cortés abandonando afligido el plató de 'Fiesta'. "Se recompone delante de las cámaras, pero está dolido". Y es que, tal y como ha confesado la presentadora, Manuel Cortés ha estado muy emocionado durante la pausa publicitaria para después continuar con su entrevista. Llegados a este punto, Emma García se dirige a Gloria Camila para dedicarle las siguientes palabras:

"Gloria, habla con Manuel. Arreglad esta historia de vuestra amistad porque pienso que sois dos personas que os queréis mucho y que creo que tenéis poquito de lo que hablar porque es fácil solucionarlo, esta es la conclusión. No merece la pena que, uno por un lado y otra por otro, estéis sufriendo así, de verdad", han sido sus palabras.

'Fiesta' niega la versión de Gloria Camila

Gloria Camila se ha pronunciado en 'El tiempo justo' sobre su enfrentamiento con Emma García y dijo ser desconocedora de que se iba a producir un encuentro en plató con Raquel Bollo, la madre de Manuel Cortés. El programa ha decidido hacer una cronología de todo lo que sucedió el domingo pasado para desmontar las palabras de la hija de Ortega Cano y desvelar, con datos y pruebas, que no es verdad que fuera desconocedora de lo que iba a suceder en plató.