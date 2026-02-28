El menú con sabor catalán que se va a disfrutar en los Premios Goya 2026

Daniel Brito 28 FEB 2026 - 12:00h.

No todo es cine en los Goya, la propuesta gastronómica de la que van a disfrutar los invitados tiene raíz en la cocina catalana y brindarán con vinos Rioja

La gala de la 40 edición de los Premios Goya se traslada a Barcelona, en concreto al Auditori Forum CCIB de la ciudad, donde se reunirá la élite del cine español para celebrar la industria un año más. Directores, actores, productores, técnicos, guionistas… Todos ellos estarán presentes en la gran fiesta del cine español donde no todo girará en torno al séptimo arte, sino que también habrá hueco para llenar el estómago, como cada año.

El foco de la gala estará en quiénes suban al escenario, pero en la trastienda más de uno aprovechará para disfrutar de la gastronomía que acompañará a los Premios Goya 2026. Una propuesta gastronómica que, según confirma 'El Español', está diseñada por la Dirección de Restauración del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), por lo que sus chefs, camareros y el resto del equipo preparan cada uno de los platos que se servirán, donde la esencia catalana va a estar más que presente como homenaje a la región donde se celebran este año los galardones.

El producto de proximidad, sin renegar de las técnicas culinarias más innovadoras, va a ser el gran protagonista del menú conformado para llenar el estómago de los asistentes durante la gala presentada por la cantante Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar.

Qué se va a comer en los Goya 2026

Según se ha desvelado, el menú dará comienzo con los bocados fríos, entre los que destaca la gilda de otoño con alcachofa del Baiz Llobregat, además de un buen jamón ibérico en pan de coca con tomàquet o un tartar de atún con un aliño mediterráneo. Tampoco faltará el pollo a l’ast o el bacalao al estilo manresana.

Por su parte, en cuanto a platos calientes, los invitados podrán degustar la bomba de La Barceloneta, los buñuelos de brandada, diferentes croquetas o los populares canelones, además de que no faltará una selección de quesos artesanos catalanes.

No obstante, también se servirán platos más contundentes como principales, como su solomillo con cremoso de ceps y un suquet de calamares. Y para la guinda final, los postres estarán protagonizados por una crema catalana, las torradetes de Santa Teresa y un pa ams xocolata, oli i sal.

Los vinos que se servirán

Para ayudar a todo esto, otra confirmación es que Rioja vuelve a ser patrocinador de la gala de los Premios Goya 2026, así que la denominación de origen será la encargada de maridar y brindar en la cena con sabor catalán.