Daniel Brito 17 DIC 2025 - 10:42h.

El matrimonio asegura que le gusta cenar pronto, y cuando salen eligen un resturante especializado en arroces frente a la playa de la Barceloneta

Andreu Buenafuente está pasando un final de año más tranquilo de lo esperado tras anunciar hace algunas semanas que debía parar su agenda profesional por recomendación médica, un parón que finalmente será más largo de lo esperado, obligándole a tener que renunciar a varios compromisos laborales que ya tenía cerrados. Durante estas semanas de descanso por baja médica su gran apoyo es su mujer, Silvia Abril, con la que hace sus planes diarios, como ir a comer o cenar a uno de sus restaurantes favoritos.

A ambos les gusta la buena gastronomía, tanto que han compartido en varias ocasiones sus visitas a restaurantes, especialmente en Cataluña, donde viven y más vida social hacen, visitando reconocidos establecimientos como el Celler de Can Roca.

Ca La Nuri, su favorito para cenar frente al mar

No obstante, más allá de comer bien, al matrimonio también le gusta que al sentarse en un restaurante donde lo que vayan a disfrutar también sea saludable y se adapte a su modo de vida, ya que Abril afirma que cada vez cenan más pronto, más tardar a las 20:00 horas.

Por eso, cuando salen a cenar en Barcelona un lugar al que van con frecuencia, como desvelaban a El País, es Ca La Nuri (Delante del Hospital del Mar, Pg. Marítim de la Barceloneta), que está justo en frente de la playa y que los días de buen tiempo es de lo más agradable para pasar cualquier velada, lo que ha hecho que, entre su ambiente y su gastronomia, luzca un Solete de la Guía Repsol.

Qué comer

La cocina de Ca La Nuri se basa en la gastronomía mediterránea, especializada sobre todo en arroces, con la garantía de los más de 60 años de trabajo de la familia Nuri y su propósito de ofrecer la mejor calidad a sus comensales con una cocina de toda la vida adaptada siempre al producto de temporada y a la innovación, con propuestas fuera de carta para ofrecer lo mejor de lo que encuentran cada día en el mercado.

Sin duda su gran especialidad son los arroces, como el hecho al horno con cigala y berberechos o el de mar y montaña de pollo de corral, gamba roja, sepia y alioli de lima. No obstante, ofrecen otro tipo de platos, más allá de sus arroces y fideuá, como sus calamares a la plancha sobre flores de alcachofa, panceta ibérica, patatas y demi-glace de pescado o el solomillo de vaca con jugo de asado y patatas fritas especiadas, aunque entre los favoritos del matrimonio está el rodaballo.