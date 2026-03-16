La mejor palmera de chocolate del mundo es española y cuesta 16 euros

Daniel Brito 16 MAR 2026 - 13:00h.

El pastelero Ricardo Vélez ha creado 'la mejor palmera de chocolate del mundo' donde la manteca de cerdo ibérico de Guijuelo es un ingrediente clave

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Para cualquier amante del dulce, y del chocolate, es muy complicado decir que no a una buena palmera de chocolate, con ese mordisco que hace que el hojaldre se deshaga a la vez que es igual de crujiente que la capa de chocolate que lo recubre. Grandes palmeras de chocolate hay muchas, aunque la mejor del mundo es española, o al menos ese es el lema de la creada por el pastelero Ricardo Vélez, que ha autoproclamado la suya como ‘La mejor palmera de chocolate del mundo’.

El chef, que es uno de los pasteleros más reconocidos de España con una especial predilección por el chocolate tras formarse en la École du Gran Chocolat de Valrhona en Francia, además de montar Moulin Chocolat, un referente en la mejor repostería de Madrid, presentó esta palmera en la pasada edición de Madrid Fusión y ya se puede catar en la capital, en un local ubicado en la calle San Marcos 32, junto a su bombonería Macaron Glacé.

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Tiempo y unidades limitados

Esta palmera se podrá disfrutar en Madrid (por ahora la única ciudad donde está disponible) por tiempo limitado, ya que se vende en una Pop Up que abre de lunes a sábado de 13:00 a 21:00 horas y los domingos de 12:00 a 20:00 horas donde las unidades también son limitadas. Esta palmera de chocolate, la mejor del mundo según Vélez, se vendió primero en exclusiva en Club Matador, mientras que ahora todo el que pase puede hacerse con la suya, si no se han agotado ya.

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“Simple artesanía, ingredientes honestos y una obsesión clara: ¡Que quieras repetir!”, así definen a esta palmera de chocolate que se vende a 16 euros la unidad en la Pop Up ubicada en el barrio de Chueca que próximamente también tendrá un punto de Click & Collect y estará disponible en los Cub Gourmet de El Corte Inglés de Madrid.

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Un ingrediente clave: la manteca de cerdo

El conocido como el Chef del Cacao utiliza un ingrediente clave en su palmera de chocolate, que es la manteca de cerdo ibérico de Guijuelo frente a la mantequilla francesa tradicional que se suele utilizar en este tipo de repostería, siguiendo así el ejemplo de la ensaimada.

De esta manera, sustituye la mantequilla de siempre por esa manteca de cerdo en el hojaldre, que forma una palmera que no escatima en tamaño, sino que es bastante grande para quitar un buen antojo.

Para el chocolate, se ha utilizado uno negro Guanaja con un porcentaje del 70% de cacao para un cremoso que se remata con una capa fina de una cobertura también de chocolate negro que le otorga ese acabado que hace la boca agua y que, con tan solo una mordida, notas su espectacular crujiente en boca y un sabor que te envuelve todo el paladar.