Una versión vegana en la que se sustituyen los huevos y la leche por el calabacín y con la queda un brownie igual de bueno
La receta para un brownie fácil: sin harinas ni horno
El brownie es uno de los postres que más les gusta a los amantes del chocolate y no es para menos. Si se consigue cogerle el punto se logra un bizcocho de lo más esponjoso, jugoso y con un sabor a chocolate que conquistará el paladar de cualquiera que sea amante del cacao. De normal la receta original lleva leche y huevos, pero se puede hacer una versión vegana con una verdura que seguramente tienes en casa y que va a quedar igual de rico: el calabacín.
En esta receta los huevos y la leche no están presentes, pero lo cierto es que aunque no lo parezca, le queda genial y, además, aporta un extra de jugosidad y el sabor de la verdura no va a interferir en el del propio brownie.
No obstante, aunque sea una versión vegana con calabacín, lo cierto es que hay que tener una serie de cuestiones en cuenta, como la calidad del cacao o el tiempo de horneado para que no se seque si se cocina más de la cuenta. ¿Quieres saber cómo prepararlo? Te damos la receta de este brownie que se va a convertir en tu gran tentación chocolatera.
La receta del brownie de calabacín
Ingredientes
- 1 calabacín rallado
- 150 gramos de azúcar
- 50 gramos de cacao puro
- 120 gramos de harina integral
- 100 mililitros de aceite de girasol
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Nueces picadas
Elaboración
Prepara el horno
Precalienta el horno a 180 grados y engrasa bien el molde que vas a utilizar o utiliza un papel vegetal para hornear.
Prepara el calabacín
Lava bien el calabacín y luego rállalo y escúrrelo bien para evitar el exceso de agua.
La masa
Mezcla en un bol el azúcar con el aceite y luego añade el calabacín junto al cacao en polvo. Una vez esté todo bien integrado, añade la harina, el extracto de vainilla, la sal, y el polvo de hornear y mezcla todo hasta que se integre perfectamente. Una vez tienes la mezcla, añade unas nueces picadas y vuelve a remover.
Hornea
Vierte la mezcla sobre el molde y hornea unos 30 minutos vigilando que no vaya a cocinarse en exceso en el interior para que quede jugoso y con una buena textura.