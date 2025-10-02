Daniel Brito 02 OCT 2025 - 13:00h.

Una versión vegana en la que se sustituyen los huevos y la leche por el calabacín y con la queda un brownie igual de bueno

El brownie es uno de los postres que más les gusta a los amantes del chocolate y no es para menos. Si se consigue cogerle el punto se logra un bizcocho de lo más esponjoso, jugoso y con un sabor a chocolate que conquistará el paladar de cualquiera que sea amante del cacao. De normal la receta original lleva leche y huevos, pero se puede hacer una versión vegana con una verdura que seguramente tienes en casa y que va a quedar igual de rico: el calabacín.

En esta receta los huevos y la leche no están presentes, pero lo cierto es que aunque no lo parezca, le queda genial y, además, aporta un extra de jugosidad y el sabor de la verdura no va a interferir en el del propio brownie.

No obstante, aunque sea una versión vegana con calabacín, lo cierto es que hay que tener una serie de cuestiones en cuenta, como la calidad del cacao o el tiempo de horneado para que no se seque si se cocina más de la cuenta. ¿Quieres saber cómo prepararlo? Te damos la receta de este brownie que se va a convertir en tu gran tentación chocolatera.