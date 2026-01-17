El bar de carretera donde paran los camioneros a los que les gusta el chocolate

Iván Fuente 17 ENE 2026 - 16:00h.

A orillas de la A-62 está la Trapa, donde presumen de haber hecho los primeros bombones españoles

En pleno invierno los platos y las bebidas calientes entran de maravilla. En los días de frío el cuerpo pide un caldo, una infusión o un chocolate caliente con el que templarse y alegrar el alma. De eso, de frío y de chocolate saben mucho en el monasterio de San Isidro de Dueñas, Palencia, donde se sitúa la fábrica de chocolates Trapa.

El monasterio de San Isidro de Dueñas, conocido como la Trapa y que da nombre a la famosa fábrica de chocolate se encuentra a orillas de la autovía de Castilla, la A-62, a medio camino entre Venta de Baños y Dueñas, en la salida 90. O mejor dicho, esta carretera se construyó al lado de dicho lugar.

La Trapa: los primeros bombones de España

El caso es que allí, entre el los ríos Carrión y Pisuerga, fueron los propios monjes quienes comenzaron a elaborar este dulce al poco de instalarse en el lugar a finales de siglo XIX, pero no fue en la segunda mitad del siglo XX cuando la Trapa alcanzó notoriedad, en especial, tras crear, en 1969, el primer bombón español. Los ‘Cortados’, que así llamaron a la novedosa idea que consistía en una pieza cuadrada formada por tres capas de diferentes tipos de chocolate.

Un área de descanso

Aunque no está a pie de autovía, sino que hay que desviarse por un ramal de la propia vía, el área de descanso de la Trapa permite tomarse un chocolate caliente y disfrutar de toda la gama de productos chocolates que se elaboran en la fábrica que está a pocos metros de distancia.

Una tienda-chocolatería que recoge el testigo de un puesto anterior, mucho más humilde, donde también se servía chocolate a los que por allí pasaban, siguiendo y así la tradición que tenían los monjes trapenses del monasterio. Unos religiosos que, por cierto, también tenían por costumbre dar chocolate caliente a la gente el día de Jueves Santo. Un acto anual que la empresa sigue haciendo cada Semana Santa.

Sea como fuere, lo cierto es que en plena Castilla, a la vera de una de las principales vías de comunicación de la comunidad, hay un ‘bar de carretera’ donde disfrutar de una taza de chocolate y mucho más: sus tabletas, los famosos ‘Cortados’ o los ‘Bombonísimos’, otra de las principales marcas de la firma chocolatera palentina.