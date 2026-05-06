Planes Gourmet 06 MAY 2026 - 17:39h.

Madrid acogió una nueva edición del Salón Gourmets consolidándose como el mayor escaparate de la gastronomía de calidad en España y referente internacional del sector alimentario

El Salón reunió lo mejor de la despensa española e internacional demostrando que la alta gastronomía es mucho más que cocina: es cultura, identidad y futuro

Del aguacate canario con sello europeo al salmón salvaje del Pacífico, del mejor aceite del mundo al Jerez más complejo: el Salón Gourmets despliega en Madrid un recorrido por los sabores y territorios que marcan la gastronomía de calidad hoy

Compartir







Madrid acogió del 13 al 16 de abril, en el recinto IFEMA de Madrid, una nueva edición del Salón Gourmets, la feria de referencia para el sector de la alimentación y la gastronomía de calidad en España. Con casi 2.000 expositores, el evento reúne chefs, productores, distribuidores y creadores para marcar las tendencias de la alta cocina nacional e internacional.

La primera edición del salón se celebró en 1987, este evento es organizado por el Grupo Gourmets, que cumple ahora 50 años de trayectoria, grupo que se consolida como pionero en la gastronomía española con su revista y club. Su Presidente de Honor, Francisco López Canis, resumía así la trayectoria de este certamen: "Empezamos con 62 expositores y hoy tenemos 1.993. Más de 100.000 visitantes el año pasado y este año suponemos que será prácticamente igual o algo superior".

PUEDE INTERESARTE El equipo de Planes Gourmet te espera en el Salón Gourmets 2026

El producto español, gran protagonista del Salón Gourmets

Almería y su potencia hortofrutícola

La provincia almeriense llegó a Madrid de la mano de Coexphal para demostrar que detrás de un producto fresco como la sandía también hay innovación, sostenibilidad y marca territorio. El sureste español se consolida con ellos como una de las grandes despensas de Europa.

El aguacate canario, único en el mundo con IGP europea

Canarias reivindicó su aguacate con Indicación Geográfica Protegida, el único del mundo con este reconocimiento de calidad a nivel europeo. Luis Arraez Guadalupe, Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias, explicaba que tras años de trabajo intenso han querido que este año el producto fuera "la estrella de Tacomanía" el concurso del Salón Gourmets.

Sabor a Málaga: más de 700 empresas bajo un mismo sello

La marca Sabor a Málaga agrupa a más de 700 empresas productoras y de restauración de la provincia. Francisco Salado, Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, nos la definió como "un bocado que representa a la provincia de Málaga en sus fantásticas excelencias".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Priego de Córdoba: el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo

La DOP Priego de Córdoba, que acumula más de 3.300 premios nacionales e internacionales, también estuvo presente en el Salón. Francisca García, Secretaria General de la DO, atribuye este reconocimiento "a sus variedades singulares y a la calidad de sus olivares".

La Rioja y la creatividad culinaria

También hubo momento para degustar ‘El danzador’ el pincho ganador en la pasada edición del concurso Máster Pinchos. Un homenaje a la Alubia de Anguiano y a la tradición cultural riojana.

Extremadura: turismo gastronómico de lujo silencioso

Extremadura reivindicó su gastronomía como puerta de entrada a un destino auténtico, alejado del turismo masificado, con rutas, paisajes y experiencias únicas. Óscar Mateos Prieto, Director General de Turismo de la Junta de Extremadura nos avanzaba las rutas gastronómicas de la provincia: la ruta del queso, la ruta del aceite, la ruta del ibérico y la ruta del vino y cava Ribera del Guadiana.

Los vinos españoles, de la garnacha aragonesa al Jerez

Campo de Borja y el proyecto Garnachas Históricas

La denominación aragonesa estaba presente con sus vinos y con proyecto pionero a nivel mundial de Garnachas Históricas Project. Un proyecto del que nos habló José Ignacion Gracia, Director del CRDO Campo de Borja que sirve para medir con precisión y exactitud la edad del viñedo. El proyecto se ha desarrollado junto a las Universidades de Navarra y Zaragoza.

Vinos de Jerez: diversidad y complejidad únicas

Los Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar regresaron al Salón Gourmets afianzando su lugar en la gastronomía internacional como nos explicó José Ferrer Morató, Embajador del CRDO Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar.

Cigales apuesta por el rosado fresco y estructurado

La DO Cigales reivindicaba sus tradicionales y consagrados rosados, elaborados con mezcla de variedades blancas y tintas. Raúl Escudero Fernández, Director del CRDO Cigales, ponía de manifiesto el aporte de estos vinos: "estructura y frescura, que es lo que la gente está demandando en este momento".

La dimensión internacional: mar, gastronomía y nuevos mercados

Matosinhos, Ciudad Creativa de la Gastronomía según la UNESCO

Desde Portugal llega Matosinhos, un destino atlántico donde el mar no es sólo paisaje, sino también economía, gastronomía, producto… definiendo así la identidad y proyección internacional del lugar.

Canadá apuesta por el marisco y el salmón salvaje del Pacífico

El pabellón Sabores de Canadá pone el foco en el pescado y el marisco, con el lanzamiento del salmón salvaje del Pacífico como producto estrella. Máximo Hurtado, agregado comercial agroalimentario de la Embajada de Canadá en España, nos confirmaba que el Salón Gourmets es para ellos "una cita ineludible cada año".

Noruega, referente mundial del producto pesquero

El Mar de Noruega vuelve a reivindicar su liderazgo con salmón, bacalao de invierno (Skrei) y en un futuro próximo: crustáceos. Tore Holvik, Director de Productos Mar de Noruega en España ponía en valor el intercambio comercial en expansión de sus productos en España.

Galicia mira al Atlántico desde Madrid

A Coruña trajo a Madrid la cocina marinera gallega, fiel a su esencia atlántica pero abierta siempre a la innovación.

Salón Gourmets, mucho más que una feria

El Salón Gourmets 2026 vuelve a consolidarse como el mayor escaparate de la gastronomía de calidad en España, un espacio donde el origen, el territorio y la innovación convergen en cada producto. Porque la gastronomía no solo se disfruta: también nos conecta con los territorios y con quienes les dan sentido.