Lía Gómez 05 JUN 2026 - 10:20h.

El chef español explicó al humorista Tom Segura cómo logró adelgazar en apenas seis meses gracias a un protocolo supervisado por médicos

¿De verdad 'desintoxicamos' el cuerpo con la dieta?

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Pasarse la vida rodeado de comida y perder 14 kilos parece una contradicción difícil de explicar. Sin embargo, eso es exactamente lo que le ocurrió al chef José Andrés. El cocinero asturiano, considerado una de las figuras más influyentes de la gastronomía mundial, sorprendió recientemente al revelar algunos detalles de una transformación física que experimentó hace unos años y que, según reconoce, también modificó su relación con la comida.

Lo hizo durante una conversación con el humorista Tom Segura, en la que ambos hablaron sobre hábitos de alimentación, salud y bienestar. Fue entonces cuando el chef recordó el proceso que le llevó a perder alrededor de 14 kilos en apenas medio año.

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Cambiar algunos hábitos

Aunque gran parte de su vida gira alrededor de los fogones, los restaurantes y las degustaciones constantes, José Andrés explicó que llegó un momento en el que sintió la necesidad de prestar más atención a su estado físico.

No se trataba únicamente de una cuestión estética. Según contó durante la entrevista, buscaba sentirse mejor y comprobar cómo respondía su organismo a una serie de cambios controlados en su alimentación. Aquella decisión acabaría convirtiéndose en una de las experiencias más llamativas de su vida reciente.

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14 kilos en apenas seis meses

Durante la charla con Tom Segura, el chef explicó que logró perder cerca de 14 kilos después de someterse a dos periodos de ayuno realizados en un intervalo aproximado de seis meses. "He hecho dos ayunos de 21 días en los últimos seis meses", explica el chef, aunque matiza que no es que no comiese nada, sino que "comía 300 calorías al día, con algunas sopas ligeras o verduras".

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La cifra llamó especialmente la atención porque se trata de alguien cuya profesión está íntimamente ligada a la gastronomía. Cocinar, probar platos, diseñar menús o visitar restaurantes forma parte de su rutina diaria, por lo que mantener una disciplina alimentaria tan exigente no parecía una tarea sencilla. Sin embargo, José Andrés aseguró que el proceso fue efectivo y que los resultados fueron mucho más allá de lo que reflejaba la báscula.

El protocolo

Uno de los momentos más comentados de la conversación llegó cuando explicó en qué consistía exactamente aquel protocolo. Según relató, durante esos periodos ingería únicamente unas 300 calorías diarias, procedentes principalmente de algunas sopas ligeras, verduras y preparados específicamente diseñados para este tipo de programas nutricionales.

Una cantidad muy inferior a la que suele consumir un adulto de forma habitual, motivo por el que insistió en varias ocasiones en que todo el proceso estuvo supervisado por profesionales sanitarios: "Realmente el día que rompes el ayuno, no tienes ganas de comer. No sientes ningún tipo de dolor en ninguna parte de tu cuerpo", confesaba.

Una experiencia que cambió su relación con la comida

Más allá de la pérdida de peso, José Andrés reconoció que aquella experiencia le permitió reflexionar sobre la manera en que se alimentaba y sobre la importancia que tienen determinados hábitos cotidianos. Durante su conversación con Tom Segura explicó que el proceso le ayudó a ser más consciente de lo que comía y de cómo responde el cuerpo a ciertos cambios alimentarios. También aseguró que, una vez superada la fase inicial, llegó a sentirse con más energía de la que esperaba.

El chef quiso dejar claro que se trató de una experiencia personal realizada bajo control médico y adaptada a sus circunstancias concretas. Aun así, la confesión sorprendió a muchos de sus seguidores, poco acostumbrados a escuchar al cocinero hablar sobre dietas o pérdida de peso. Acostumbrado a compartir recetas, proyectos gastronómicos y experiencias culinarias, esta vez José Andrés mostró una faceta mucho más personal. Y lo hizo en una conversación relajada con Tom Segura que terminó dejando uno de los titulares más inesperados sobre la vida del chef español.