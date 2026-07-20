Bruselas multa con 550 millones a AliExpress por vender productos ilegales, fraudulentos y peligrosos

Europa Press 20 JUL 2026 - 13:19h.

La Comisión Europea ha multado con 550 millones de euros a la empresa china, que estaría violando sus obligaciones de acuerdo a la Ley europea de Servicios Digitales

AliExpress tiene ahora de plazo hasta el 20 de octubre para presentar al Ejecutivo comunitario un "plan de acción"

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La Comisión Europea ha multado con 550 millones de euros a AliExpress por no controlar e impedir la venta de productos ilegales, fraudulentos y peligrosos en su plataforma online. De esta forma, la empresa china estaría violando sus obligaciones de acuerdo a la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Así lo ha comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, quien además ha subrayado que esta decisión de Bruselas implica la obligación para la compañía de tomar medidas para cumplir con los estándares europeos.

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La compañía china tiene ahora de plazo hasta el 20 de octubre para presentar al Ejecutivo comunitario un "plan de acción" con medidas correctoras con las que "evaluar y mitigar los riesgos sistémicos" de su actividad. Si persiste en el incumplimiento o Bruselas concluye que el plan presentado es insuficiente, AliExpress se expondrá a una multa mayor.

Se trata de la segunda multa que la Comisión Europea impone por este motivo. La primera la recibió Temu el pasado mayo, una sanción económica que hoy casi triplica los 200 millones iniciales.

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La empresa china incumple sus obligaciones al no revisar ni retirar los productos ilegales detectados

Bruselas considera que AliExpress incumple sus obligaciones de evaluación de riesgo por no contar con el personal necesario para revisar los productos y por no sancionar a vendedores que violan las reglas con productos ilegales. También por no tener en cuenta "de forma realista la desproporción" entre el número de moderadores contratados y la carga de trabajo que asumen.

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La Comisión también ve problemas en los sistemas de recomendación y publicidad de la plataforma, ya que al ponerlos a prueba detectaron que muchos de los productos peligrosos eran promocionados antes de ser retirados de la venta. Incluso algunos productos ilegales o peligrosos, como cosméticos o juguetes no son retirados de la plataforma incluso después de haber sido detectados.

La investigación también ha examinado la falta de medidas por parte de la plataforma para evitar la difusión de contenidos ilegales y otras prácticas irregulares como la manipulación mediante enlaces ocultos o permitir que 'influencers' promocionen artículos prohibidos o peligrosos.

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Este caso comenzó en marzo de 2024, cuando los servicios comunitarios iniciaron la investigación formal contra la plataforma online por permitir la venta de productos peligrosos para el consumidor, como medicamentos falsificados o complementos dietéticos, y la compra de material pornográfico por parte de menores.