Lidia González 20 JUL 2026 - 12:37h.

Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ desvelan el aspecto de su convivencia que puede convertirse en un hándicap para su relación

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Almudena Porras ha querido dar un paso muy importante en su relación con su pareja, pero hay algunas cosas que le dan un poco de miedo respecto a esta decisión. Después de sincerarse sobre su gran pérdida de cabello, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y Borja Silva confiesan su mayor preocupación de su convivencia juntos. Los influencers han sido muy sinceros a la hora de hablar y no han dudado en compartirlo con todos sus seguidores. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha pasado sus primeros días junto a su novio conviviendo oficialmente y han reflexionado sobre todo lo que implica este gran paso en su relación. A pesar de lo felices que están por este momento, especialmente después de la fuerte crisis que han protagonizado recientemente, lo cierto es que ambos están de acuerdo en un punto que puede convertirse en un gran hándicap. “Es un arma de doble filo”, aseguran los influencers.

PUEDE INTERESARTE Almudena Porras muestra las grandes secuelas físicas que sufre tras ‘Supervivientes’

“Me da miedo que eso nos pueda afectar”, explica el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La andaluza ha mostrado todos los detalles del proceso de mudanza de su pareja y, posteriormente, han reflexionado sobre todo lo que implica. Aunque ya han tenido la oportunidad de convivir en ‘Supervivientes’, los creadores de contenido tienen muy claro el reto al que se enfrentan y no han dudado en confesarlo frente a las cámaras de mtmad.

Almudena Porras enseña la sorpresa con la que le pidió a Borja mudarse juntos

PUEDE INTERESARTE Borja Silva enseña los tatuajes que se ha hecho por Almudena Porras y su reacción al verlos

Almudena Porras estaba deseando ir más allá en su relación con su novio y decidió dar el paso tras su salida de ‘Supervivientes’. Aprovechando el cumpleaños de su pareja, la creadora de contenido le preparó una proposición muy especial que ha compartido con sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña la sorpresa con la que le pidió a Borja Silva mudarse juntos. La influencer explica cómo lo preparó y muestra la emocionante reacción de su pareja. ¡Dale al play y descubre todo lo que han dicho, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!