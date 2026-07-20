Universo Calleja 20 JUL 2026 - 23:40h.

El chef recuerda el inicio su disfonía espasmódica: "Me asusté mucho porque de repente pierdes el control de tu cuerpo"

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El chef Jordi Roca se ha unido a la aventura en China de 'Universo Calleja'. En un momento a solas con Jesús Calleja, el repostero se ha sincerado con él sobre varios aspectos de su vida, comenzando por su disfonía espasmódica y distonía cervical, dos trastornos neurológicos que afecta a su voz y cuello, ya que, tal y como él mismo ha explicado, “implica que el cerebro no reconoce unos cuantos músculos".

"Llevo siete años de verbalización y poco a poco se va consiguiendo una mejora", le ha contando Jordi Roca a Jesús Calleja, antes de recordar el día en el que todo sucedió: "Fue cosa de hace 15 años o más. Ese día estaba trabajando en el ordenador y de repente la cabeza se me puso para allá. No podía bajarla, estaba tenso y me asusté mucho porque de repente pierdes el control de tu cuerpo".

El chef ha asegurado que es capaz de "hacer el esfuerzo de hablar más alto", algo que suele hacer en los vídeos que comparte en sus redes sociales cocinando. "Cuando gesticulo puedo hablar mejor, entonces hago tonterías y me lo paso de puta madre. Me descojono", ha afirmado.

"Hasta que no supe que me pasaba hubo un run run de no encontrar salida"

Sobre cómo le afectó psicológicamente esta enfermedad, Jordi Roca ha señalado: "Hasta que no supe que me pasaba fue un run run de no encontrar la salida. ¿Qué coño me pasaba? O sea, pensaba que era algo mental". No obstante, una vez que recibió el diagnostico el chef logró afrontar la situación con otra perspectiva:

"No hago nada que no hiciera si estuviera bien. Hago todo lo que me da la gana. Soy feliz, me va de puta madre", ha concluido el chef, dejando claro que ha aprendido a convivir con sus dos afecciones sin que condicionen su forma de vivir. ¡Dale al play al vídeo y descubre cómo fueron los inicios de Jordi Roca en el mundo de la repostería!

Hiba Abouk y Jordi Roca se enfrentan al reto culinario de preparar el ‘pescado ardilla’

Además, durante su aventura en China, Jordi Roca, junto a la actriz Hiba Abouk, ha vivido un desafío culinario en un restaurante de Pekín en el que ha aprendido a realizar uno de los platos más famosos del país, el pez ardilla. Los dos famosos han puesto todo su empeño en completar este reto, siguiendo todas las directrices del chef asiático que les ha enseñado como elaborarlo. ¡No te lo pierdas!