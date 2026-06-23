Jesús Rojas 23 JUN 2026 - 13:00h.

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Tras descubrir, en una reciente visita a La Bistroteca, las bondades -no solo organolépticas- de la cerveza CAPAZ, nos hemos propuesto saberlo todo acerca de este proyecto social cervecero que ha nacido con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, impulsando su autonomía e inclusión social y laboral. Esto lo consiguen gracias a un equipo formado por un 70% de personas con discapacidad y a través de la Fundación APASCOVI, con más de 40 años de historia. Se trata de una iniciativa, sin precedentes en nuestro país, en la que el 100% de los beneficios retornan a la fundación y cuya producción genera formación y empleo para personas con discapacidad.

Son algunas de las conclusiones a las que llegamos tras reunirnos con Andrea Coello, directora de la fábrica, Ángel Tejero, maestro cervecero, y Virgina Mallenco, responsable comercial. Otro de los aprendizajes que nos llevamos de esta visita a Collado Villalba tiene que ver con la cerveza que elaboran. Porque hemos comprobado que, como ellos dicen, "está hecha bien". Y esto tiene una explicación: está madurada durante más de 40 días, y es sin filtrar y sin pasteurizar. Así que, si tienes la suerte de encontrarte con un grifo o una botella de CAPAZ en un bar, restaurante o tienda especializada, no lo dudes. ¡Dale una oportunidad!

Lleváis apenas un año con nosotros. ¿Qué es lo más reseñable que ha pasado en este tiempo?

AC: Ha sido un año muy intenso y muy ilusionante. Empezar un proyecto desde cero siempre es un reto, pero en nuestro caso había además un propósito social muy claro. Lo más reseñable ha sido poder demostrar que se puede hacer una cerveza de altísima calidad con un equipo inclusivo, donde la mayoría de las personas tienen discapacidad intelectual. Ver cómo el proyecto crece, cómo el equipo se desarrolla y cómo el público conecta con lo que hacemos ha sido, sin duda, lo más importante.

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Cerveza fresca, madurada durante más de 40 días, sin filtrar y sin pasteurizar. ¿Por qué son tan importantes estos cuatro factores?

AT: Porque definen directamente la calidad y la experiencia. Apostar por cerveza fresca y sin procesos industriales agresivos como la filtración o la pasteurización permite mantener todos los aromas y matices originales. La maduración lenta, de más de 40 días en la cerveza tipo lager, es clave para conseguir una cerveza equilibrada, redonda y mucho más expresiva. Es una forma de hacer las cosas con tiempo, con cuidado y sin atajos.

Ahora mismo se puede comprar online o en la fábrica. ¿La idea es estar algún día en los lineales o es algo que no entra en vuestros planes?

AC: Precisamente ya estamos presentes en Carrefour, en centros de cercanía en Villalba, El Pinar de Las Rozas y Majadahonda, en esta primera fase. Aun así, no es nuestra prioridad una expansión masiva. Preferimos crecer de forma coherente, controlando bien la calidad y el impacto del proyecto. Ahora mismo se puede comprar nuestra cerveza recién envasada y fresca directamente desde nuestra tienda en la fábrica en Collado Villalba y desde nuestra tienda online. Afortunadamente, ya contamos con una cartera de más de 60 clientes, bares, restaurantes y tiendas gastro o especializadas de cerveza que han apostado por nosotros y nuestro producto. Nos interesa estar en espacios donde se entienda el producto y la historia que hay detrás. No cerramos puertas, pero queremos que cada paso tenga sentido y esté alineado con nuestra manera de hacer las cosas.

No debe ser fácil entrar en restaurantes con la competencia que hay actualmente. Entiendo que lo que hay detrás lo que termina de convencer a esos hosteleros.

VM: Efectivamente. La calidad del producto es imprescindible, y en CAPAZ trabajos desde la excelencia, pero lo que realmente marca la diferencia es el proyecto en sí. Los hosteleros valoran ofrecer algo que no solo esté bueno, sino que también tenga un impacto positivo. CAPAZ aporta eso: una historia real, un propósito y un equipo que hay que conocer.

¿En cuáles estáis ahora mismo? ¿Trabajáis también con grifo o solo botellas?

VM: Estamos trabajando con varios espacios que comparten nuestra filosofía. Poco a poco vamos ampliando presencia, siempre de forma cuidada. Trabajamos principalmente con formato botella, aunque también estamos empezando a introducir grifo en algunos locales seleccionados como El Ancla en Collado Mediano, Pizzepo en Las Rozas, Coolture Café en Rivas y Vrutal en Pozuelo.

Entiendo que la idea no es estar en cualquier restaurante. ¿Cuáles son vuestros "requisitos" para poder empezar a trabajar con ellos?

VM: Nos gusta colaborar con proyectos que cuidan el producto, que buscan calidad y sobre todo, que valoran el origen y que entienden lo que hay detrás de CAPAZ. Yo diría que buscamos sensibilidad y afinidad con nuestra manera de hacer las cosas.

Jaime Riesco no está hoy aquí con nosotros pero también es una parte importante del proyecto.

Jaime Riesco, fundador de Cerveza La Virgen, es nuestro asesor cervecero y ha sido un pilar fundamental en la creación de este proyecto y en que hoy sea una realidad. Su experiencia y conocimiento han sido clave para el nacimiento de CAPAZ y para desarrollar un producto de alta calidad desde el inicio. Este proyecto nace del impulso de Fundación APASCOVI, propietaria de la fábrica, con Carlos Antón al frente, y con el objetivo de generar oportunidades reales de inclusión a través de la cerveza. Y también es imprescindible mencionar a la Fundación Nemesio Díez, nuestra entidad financiadora, que desde el principio nos ha acompañado no solo con apoyo económico, sino también con asesoramiento estratégico, siendo una pieza clave en el desarrollo del proyecto.

¿Cómo se distribuye por las diferentes áreas ese 70% de empleados con discapacidad intelectual?

AT: Todas las personas de nuestro equipo están integradas en distintas áreas del proyecto, especialmente en producción, logística y apoyo en fábrica. La idea es que la inclusión sea real y que las personas puedan desarrollarse profesionalmente dentro de un entorno adaptado. Las personas de nuestro equipo están integradas en tareas de apoyo a la elaboración del mosto de cerveza, fermentación, envasado, distribución y comercialización de cerveza. Dentro de poco empezaremos a ofrecer un maridaje en nuestra fábrica y esta parte más hostelera también va a ser gestionada por nuestro equipo inclusivo.

¿Cómo de importante es el municipio de Collado Villalba para vosotros? Vemos que casi todo pasa aquí...

AC: Desde luego, Collado Villalba es nuestra casa. Es donde está la fábrica, donde nace el proyecto y donde tiene una fuerte raíz la Fundación APASCOVI. Para nosotros es fundamental generar impacto en el entorno más cercano, aunque poco a poco vayamos creciendo hacia otros lugares. Queremos ser la cerveza de Madrid, que cuando se piense en cerveza, seamos unos de los referentes.

Es evidente que no se puede entender CAPAZ sin la Fundación APASCOVI, ya que el 100% de los beneficios van a parar allí. ¿Cómo se puede colaborar con el proyecto? ¿Bebiendo cerveza?

AC: Comprar y consumir nuestras cervezas es, sin duda, una forma directa de apoyar, porque cada botella contribuye al proyecto social. Todos los beneficios de CAPAZ retornan a APASCOVI para que pueda seguir desarrollando su cometido. Pero también se puede colaborar difundiendo, visitando la fábrica, colaborando con nosotros o simplemente entendiendo y compartiendo lo que hacemos. CAPAZ es un proyecto cervecero inclusivo que invita a formar parte de algo más grande, de un cambio social.