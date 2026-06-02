Rocío Ponce 02 JUN 2026 - 17:26h.

Gastro entrevista a la chef y copropietaria de La Bistroteca sobre la visita de Michael Jordan en su local y la hamburguesa que le marcó

Tres cosas a tener en cuenta para saber si una hamburguesa de súper es buena

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Los conciertos de Bad Bunny en Madrid están dejando estampadas e invitados VIP de primer orden en la capital. Uno de los que más ha dado que hablar es Michael Jordan, la leyenda del baloncesto que ha aprovechado su visita a Madrid para asistir al primer show del puertorriqueño para conocer la ciudad y su gastronomía. Alojado en el hotel Mandarin Oriental Ritz y habiendo visitado Patio de Leones, uno de los restaurantes del fundador del mítico Ramses en la Plaza de la Independencia al más puro estilo de una taberna clásica española, decidió que quería una hamburguesa.

Y sí, Madrid tiene una oferta de lo más variada e interesante en el mundo de las burgers gourmet y, recomendado por amigos y por el propio hotel, llegó hasta La Bistroteca. Gastro ha entrevistado a Vanessa San José, chef y copropietaria junto con Alexandra Galvis, para conocer los detalles de la visita de esta estrella del deporte a su local. "Lo que más nos está quedando es la experiencia de haber conocido a una leyenda del deporte. Con eso hemos sido muy felices y creo que es normal que todos tengan curiosidad sobre lo que come una persona tan importante que viene a La Bistroteca. Contamos esos detalles que no afectan ni invaden su intimidad, otras cuestiones no saldrían porque somos profesionales y preservamos ese ámbito de los famosos", asegura.

Cuando reservaron una mesa para un grupo días antes, sin dar detalles sobre quién iría, no pudieron imaginar que todo acabaría convirtiéndoles en la hamburguesería madrileña más famosa del momento. Solo horas antes le confirmaron que en ese grupo iba Michael Jordan y que tan icónico deportista probaría sus hamburguesas de autor. El jugador de la NBA es un declarado fan de las hamburguesas, de hecho, hay compañeros de su época en activo que han revelado que desayunaba McDonald's a diario, su pasión por las hamburguesas de queso y las patatas fritas incluso cuando estaba en lo más alto.

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¿Qué tomaron?

Lejos de las ostentaciones, nada de bebidas caras (ni tequila que le encanta ni tampoco un vino de tres ceros), Michael Jordan y sus acompañantes comieron un par de entrantes compartidos, una hamburguesa, algunos postres, refrescos y agua —en concreto, él pidió agua con gas y Coca-Cola.

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"Hicieron una comanda muy típica de La Bistroteca, una de las más pedidas, que sería nuestro guacamole, que preparamos en la mesa con el aguacate fresco, cebolleta y cilantro, tomaron también unas croquetitas de jamón", comienza explicándonos la chef.

¿Cómo era la hamburguesa?

Su burger, nada sencilla, ni discreta, una opción explosiva y sabrosa. "Michael Jordan pidió la Bistroemy, es una hamburguesa que tenemos en carta desde hace tiempo, lleva una salsa de pasta de chiles coreanos con una mantequilla ahumada que ahumamos aquí en la casa, un queso cheddar inglés, cebolla frita hecha por nosotros con mucho mimo y bacon supermega crujiente", apunta.

¿Y la carne? 175 gr de vaca gallega 100% madurada en dry aged entre 30 y 40 días. Como detalle, su pan brioche es artesano y horneado diariamente a partir de masa madre. Cada hamburguesa se acompaña de patatas fritas caseras o ensalada coleslow con vinagreta casera.

¿Qué le pareció? Preguntamos a Vanessa que sí que tuvo la oportunidad de hacerle esa pregunta ella misma y en persona justo después de que Michael Jordan degustase su creación. "Soy la cocinera y suelo salir a preguntar normalmente a todas las mesas, no solamente a esa, y los que nos conocen, lo saben. Les pregunté qué les había parecido y, no sé si diplomáticamente o no, pero su respuesta fue: 'Es la mejor hamburguesa que me he comido en la vida'", asegura al otro lado del teléfono. "Eso queda para nosotros, en nuestro corazón y orgullo personal y profesional", confiesa emocionada.

¿Cuánto les costó?

Nada de reservados, Michael Jordan y sus acompañantes se sentaron en una mesa en el restaurante rodeados del resto de clientes. COn total naturalidad y sencillez. Y como todos ellos, pagaron su comida. Nos vamos directos a la carta de este restaurante ubicado en pleno barrio de Salamanca, tienen uno en General Pardiñas, 10 y otro en Espartinas, 7 al que fue Michael Jordan y donde fue fotografiado a la salida. Te contamos qué les costaron los platos que pidieron.

La ración de guacamole cuesta 12.50€. Se trata de una receta tradicional mexicana servida en molcajete de piedra volcánica, con lima, cilantro, salsa de chipotle y cebolleta tierna y acompañado de totopos caseros de maíz.

Croquetas cremosas hechas con leche fresca de oveja y jamón ibérico. Cuestan 17,80€.

Hamburguesa Bistroemy cuesta 15.50€.