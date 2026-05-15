telecinco.es 15 MAY 2026 - 13:01h.

Este San Isidro te invitamos a descubrir Patanel, el proyecto que crearon Álvaro, David, Dani y Zuli hace siete años en el barrio de Carabanchel: "Queríamos hacer la cerveza del barrio, en el barrio y para el barrio"

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Últimamente están pasando cosas en Carabanchel, gracias a negocios como La Capa, Merinas, Pan Pájaro Pan, Come Bebe Ama... Pero pocos saben que fueron cuatro amigos del barrio -Álvaro, David, Dani y Zuli- los que empezaron a agitar la escena hostelera y cultural con la creación de una cerveza artesana que hoy se puede disfrutar en otros tantos locales, también fuera del nuevo Soho madrileño.

Nos lo cuentan los artífices de Patanel, que hoy cuenta con un bar, junto a la fábrica de cerveza, que suele estar especialmente concurrido en estos días de San Isidro. Pero aquí no solo se viene a comer y beber rico, que estamos en Carabanchel: "Colaboramos habitualmente con iniciativas sociales, sorteos solidarios, eventos culturales y proyectos educativos, además de ceder nuestro espacio para actividades del barrio. Creemos que formar parte de un barrio pasa por implicarse en él. Es nuestra forma de entender el proyecto desde el principio".

Nos lo cuentan los responsables de un exitoso concepto que ha calado hondo entre sus vecinos y que ha hecho que guías como Repsol se hayan fijado en su propuesta gastronómica, reconocida recientemente hace ya unos años con ese simpático 'Solete de Barrio' que, reconozcámoslo, a Patanel le viene al pelo.

¿Qué es Patanel? ¿Una cerveza artesana? ¿Un bar de Carabanchel?

Patanel nació con una idea muy clara y era que Carabanchel tuviera su propia cerveza artesana. Empezamos en 2016 elaborando fuera, en otras fábricas, pero nuestra obsesión era traer la producción al barrio y crear un espacio donde la gente pudiera ver, beber y vivir la cerveza de cerca. Y ese objetivo se materializó a finales de 2018, cuando abrimos La Fábrica de Patanel, un restaurante con fábrica propia en pleno Carabanchel. No queríamos abrir solo un bar. Queríamos hacer la cerveza del barrio, en el barrio y para el barrio.

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Habéis cumplido siete años hace poco. ¿Cómo dirías que ha crecido el proyecto desde entonces?

Cuando empezamos, teníamos un objetivo bastante claro, ofrecer al barrio su propia cerveza artesana, pero también acompañarla de una propuesta gastronómica diferente, que encajara con su forma de vivir y de salir. Desde el primer día, la acogida fue increíble. El barrio nos ha acompañado durante estos siete años y, la verdad, no nos ha fallado. Ese apoyo constante es lo que nos ha permitido crecer con sentido y sin perder el rumbo. Con el tiempo hemos ido evolucionando, ampliando la oferta y mejorando en muchos aspectos, pero nuestra esencia se ha mantenido intacta desde el principio. Seguimos siendo un proyecto de barrio, cercano y accesible, donde la gente viene a tomar algo, a comer bien y, sobre todo, a encontrarse. Y eso es algo que tenemos muy claro que no queremos cambiar.

¿Cómo de importante es ese barrio dentro del proyecto? ¿Tendría sentido este mismo concepto en otro lugar que no fuera Carabanchel?

Somos cuatro vecinos de Carabanchel, nacimos, crecimos y vivimos aquí, y eso no es un detalle, es el origen de todo. Carabanchel es un barrio con historia, con carácter y con una identidad muy marcada: combativo, auténtico y orgulloso de lo suyo. Por eso, además de nuestra actividad diaria, colaboramos activamente con asociaciones del barrio —como la Asociación Carabanchel Distrito Cultural— y con otros colectivos que organizan eventos culturales y sociales. Nos parece clave estar ahí, no solo como negocio, sino como parte del tejido que hace que el barrio esté vivo. También le damos mucha importancia a momentos concretos, como las fiestas de San Isidro, que ahora en mayo vuelven a ser un punto de encuentro fundamental. Intentamos implicarnos y aportar en todo lo que tiene que ver con su dinamización, porque forman parte de la identidad del barrio y de su gente. ¿Tendría sentido este mismo concepto en otro barrio? Probablemente no de la misma manera. Podríamos replicar ciertas cosas, pero perdería lo más importante: la conexión real con el entorno. Patanel es lo que es porque es de Carabanchel.

En los últimos meses y años cambiado mucho la escena gastro en Carabanchel. ¿Tenéis miedo de que esto, al final, se nos vaya de las manos?

En los últimos años, Carabanchel está viviendo un crecimiento gastronómico muy interesante, con propuestas diversas y con mucha personalidad. Y eso solo puede ser positivo. Cada proyecto aporta su esencia y su público, y eso enriquece el barrio. En nuestro caso, siempre hemos tenido una idea clara: ofrecer calidad sin perder de vista a quien tienes delante. Para nosotros ser accesible no es una opción, es parte de la responsabilidad de formar parte del barrio.

Hablemos de la oferta del bar. ¿Qué se come y se bebe en Patanel?

En cuanto a cerveza, nuestra referencia principal es la Golden Ale: una cerveza ligera, equilibrada y pensada para el día a día. A partir de ahí, desarrollamos otros estilos con personalidad propia, como la Red Ale, IPAñel (en referencia a Opañel), Pan Bendita (nuestra opción de trigo) o nuestra cerveza negra. Y en nuestra carta tenemos platos reconocibles, pero con una vuelta propia. Desde clásicos, como las bravas o las croquetas, hasta hamburguesas, focaccias para compartir, carnes a baja temperatura o una oreja reinterpretada con un toque más crujiente y picante. Y hay algo que tenemos muy presente y es que queremos que todo el mundo tenga sitio en la mesa. Por eso contamos muchas opciones sin gluten, alternativas vegetarianas y veganas, además de bebidas sin alcohol.

¿Dónde se puede disfrutar de vuestras cervezas cuando no estamos en el brewpub de Patanel?

En Carabanchel hay mucho movimiento y la cerveza Patanel está presente más allá de la Fábrica. Proyectos como Casa Enriqueta representan esa esencia más tradicional del barrio, con sus entresijos y gallinejas. También Obrador Panorama, que pone el foco en el producto y el oficio, y espacios como El Observatorio Musical, Gruta 77 o Matilda son clave para su vida cultural. Pero también vamos más allá del barrio: el restaurante Doppelgänger (dentro del Mercado de Antón Martín) o La Sastrería de Ponzano, por ejemplo, son espacios muy diferentes donde se puede disfrutar Patanel fuera de Carabanchel.