Rocío Ponce 20 SEP 2026 - 07:01h.

Recopilamos las combinaciones de alimentos más divertidas y originales de esta cocinera para que no acabes siempre comiendo lo mismo. Toca innovar.

Chocolate y pepinillos: la combinación perfecta a la que no podrás resistirte

Compartir







Cuando abrimos la nevera, acabamos siempre haciendo las mismas recetas. Las que ya sabemos que nos funcionan, las que gustan en casa y las que requieren poco tiempo. Si no somos cocineros profesionales o no tenemos el tiempo que nos gustaría para dedicarle a nuestros platos, lo seguro es lo que nos salva y nos reconforta desde el primer bocado. Sin embargo, dar ese paso más en nuestro día a día a través de lo que cocinamos comienza antes de encender los fogones. Lo hace, precisamente cuando vamos a hacer la compra. Es ahí cuando debemos tener en cuenta qué alimentos nos estamos llevando y con qué podremos combinarlos en recetas novedosas que despierten nuestros sentidos y no los aburran con lo de siempre. Y no solo cuando vengan visitas, ¿por qué no un martes cualquiera?

La chef María Morales lo tiene claro: no se conforma. Tiene un listado de combinaciones originales de sabores que siempre le funcionan y nos explica por qué le apasiona esto de unir alimentos que, a priori, no parecen casar demasiado. "Al final, cocinar también es eso: curiosidad, juego y atreverse a probar", asegura en su perfil de Instagram. "Hay un mundo de la cocina que me alucina especialmente: las combinaciones de sabores. Los que habéis estado en mi restaurante, Esencia by María Morales (en Tomelloso) ya sabéis que me encanta jugar con esto. Probar, mezclar, buscar contrastes y descubrir por qué ingredientes que, a priori, parecen no tener nada que ver, juntos funcionan tan bien", reconoce.

Estas son las 8 combinaciones "para jugar" y una forma muy sencilla de probarlas en casa según la cocinera:

Higo con anchoa. "Higo fresco, anchoa, aceite de oliva y un toque de limón. La grasa y salinidad de la anchoa contrastan con el dulzor del higo". Huevo con chile. "Huevo frito, chile fresco y aceite de oliva. La grasa y cremosidad de la yema equilibran el picante y potencian sus aromas". Fresas con pimienta negra. "Fresas maduras, pimienta negra recién molida y unas gotas de balsámico. La pimienta potencia muchísimo el aroma de la fresa". Chocolate con aceite de oliva. "Chocolate negro, aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal. El aceite aporta untuosidad y redondea el amargor del cacao". Tomate y café. "Tomate maduro, una pizca mínima de café molido, Aceite…y sal. Las notas tostadas del café potencian el umami del tomate". Melocotón con albahaca. "Melocotón fresco, albahaca, aceite y unas gotas de limón. Dulzor, frescura y aromas verdes". Avellana con vieira. "Vieira marcada a la plancha, avellana tostada y mantequilla noisette. El dulzor de la vieira funciona increíblemente bien con los aromas tostados de la avellana". Berenjena con granada. "Berenjena asada, granada, aceite y sal. La berenjena aporta profundidad y la granada acidez y frescura".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Algunas de sus propuestas son más elaboradas y otras más sencillas, la cuestión es ir investigando, probando e innovando en la cocina para no caer en la desidia. De paso, María nos deja una recomendación para seguir ahondando en la cuestión de la combinación de sabores. "Este mundo me encanta y podría pasarme horas hablando de combinaciones. De hecho, os recomiendo muchísimo el libro 'La enciclopedia de los sabores', de Niki Segnit. Es un libro maravilloso para entender qué ingredientes funcionan juntos, el porqué y descubrir combinaciones nuevas", cuenta María Morales a sus seguidores. Los que ella propone son un primer paso para colarse de lleno en este mundo de combinaciones creativas e inesperadas de sabores.

Ficha esta idea de María Morales, un delicioso hojaldre de tomate y nectarina, que tiene mucho potencial e ingredientes 100% tendencia foodie. ¿Buscas más posibilidades? Te pasamos un listado de combinaciones que usan los chefs en platos más o menos elaborados y que seguro que puedes llevarte a tu terreno.