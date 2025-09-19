Algunas marcas ya han lanzado versiones embotelladas y enlatadas de cerveza con matcha

El té de hojicha: la bebida japonesa que reduce el estrés y puede sustituir al matcha

Que el té matcha se ha convertido en la bebida de moda durante los últimos tiempos no es ningún secreto. Es tanto el furor por este producto que la demanda se ha disparado y no solo ha provocado una subida de precios, sino que en algunas tiendas hayan llegado a fijar límites a la cantidad que puede comprar cada cliente, según informa BBC. El Ministerio de Agricultura de Japón indica que la producción de té matcha casi se triplicó entre 2010 y 2023. Además, las exportaciones de té verde del país aumentaron un 25 % en 2024.

La etiqueta #matchatok aparece en más de 200.000 publicaciones en TikTok, donde los usuarios comparten multitud de consejos y detalles sobre este producto. Las redes sociales muestran a muchas personas consumiendo matcha latte, es decir, té matcha al que se le añade leche o una bebida vegetal. Sin embargo, también se pueden descubrir en Internet otras recetas de matcha que presentan combinaciones fuera de lo común.

La tendencia del matcha con cerveza

“Matcha beer” es una mezcla que nació hace unos años en Japón, cuando muchas personas empezaron a compartir en las redes su experiencia al combinar cerveza con té matcha. Podría haberse quedado en una moda pasajera, pero se acabó extendiendo por el resto de Asia y después dio el salto a Europa y América. Incluso algunas marcas han lanzado versiones embotelladas y enlatadas de cerveza con matcha. “Disfruta del aroma a matcha, la espuma verde y el amargor del lúpulo con un gusto refrescante”, se puede leer en una publicación de la veterana compañía nipona Kizakura enseñando su cerveza Matcha IPA.

El matcha con cerveza también se produce en España. En Cataluña está Bierboi, marca de cerveza artesana de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que presentó en 2024 la variedad Natsume, “la esencia del té matcha lupulado”. Su descripción indica que el matcha le da un tono verdoso y un toque ligeramente amargo, que contrasta con el dulzor de la cerveza hazy. A esta combinación se suman lúpulos Summit y El Dorado que le aportan un toque cítrico y de frutas tropicales.

Matcha con Sprite

El espresso tonic, es decir, el café con tónica, es una bebida que se vuelve viral cada cierto tiempo y que ha vuelto a conquistar las redes en el verano de 2025. Otra de las singulares combinaciones que ha cautivado a los internautas durante los últimos meses es la mezcla de matcha con Sprite. Solo se necesita un vaso con hielo, el refresco con sabor a lima-limón y el famoso té para preparar lo que algunos han bautizado como Spratcha.

Cócteles con matcha

El codiciado té ya se ha integrado en el mundo de la coctelería y se ha convertido en un ingrediente más para preparar combinados con alcohol, jugando con las texturas y la espuma. Por ejemplo, el clásico tequila sunrise se ha actualizado para transformarse en matcha tequila sunrise, sumando el citado té verde a la mezcla con tequila, zumo de naranja, granadina. Otro cóctel que une tequila y matcha es el matcha margarita, que lleva tequila, zumo de lima y el té. También se pueden encontrar en algunas cartas de cócteles opciones como el matcha martini y el matcha mojito.

El popular té verde también ha dado pie a crear recetas con nombres ingeniosos que se sirven en establecimientos estadounidense. La revista Vogue se hizo eco del ‘Matcha ado about nothing’, una mezcla de matcha con tequila y leche de coco que juega con el título original de ‘Mucho ruido y pocas nueces’ (‘Much ado about nothing’) y que servían en Gracias Madre, restaurante mexicano en West Hollywood. El restaurante neoyorquino Pearl & Ash ofrece ‘Desperately seeking Suze’, cóctel que hace un guiño a la película ‘Buscando a Susan desesperadamente’ y que está compuesto por matcha, falerno (bebida caribeña con jengibre, lima y almendras), Suze (bebida francesa hecha a base de genciana) y mucha menta.