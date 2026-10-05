Rocío Ponce 05 OCT 2026 - 09:54h.

Ana Botín, presidenta del banco Santander, pone en valor la historia de una quesería ecológica cántabra que destaca por sus quesos y yogures e impulsada por una mujer autodidacta

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Los que siguen las redes de Ana Botín seguro que han descubierto una faceta curiosa de la actual presidenta del Banco Santander. Más allá de mostrar su trabajo como alta ejecutiva, eventos, charlas, reuniones con personalidades, etc., ejerce de embajadora de Cantabria y utiliza el altavoz que le ofrecen las redes para “descubrir” el talento de su tierra. Se convierte en una suerte de reportera que indaga en sus historias, sus habilidades y su potencial para mostrarlos al mundo y presumir de ellos.

Una de las últimas visitas que hizo fue a la quesería Los Tiemblos en San Pedro del Romeral, donde conoció a María Jesús, la ganadera que en 2007 decidió lanzarse a la aventura empresarial de tener una quesería ecológica y familiar en este pequeño rincón del mundo. “El yogur, el queso fresco y el queso curado los podéis encontrar en el Mercado de la Esperanza, en Santander. Están increíbles”.

“Elaboramos diferentes tipos de queso (queso fresco, de nata y curado), y yogur natural, todo ello con la leche de nuestras propias vacas que pastan cada día en los verdes pastos pasiegos”, aseguran desde la web. Es allí donde conocemos más detalles de la historia de María Jesús Fernández y su familia porque esta mujer emprendedora y valiente hace cuatro décadas que decidió cumplir su sueño de ser una empresaria ecológica y quesera. Comenzó con 15 vacas y la crianza de sus hijos, poco a poco fue investigando, aprendiendo de forma autodidacta y lanzándose al mundo de la ganadería ecológica.

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Pese a intentarlo, no consiguió dar viabilidad a su proyecto de vender leche y fue cuando hace 19 años el reto se transformó: “Quizá la solución a la viabilidad de la explotación no pasaba por vender la leche a terceros, sino por transformarla en la explotación en otros productos que serían los que yo comercializaría desde otro punto de partida más abierto el mercado en general y no solo a las industrias lácteas locales. Así fue como, partiendo de tradición ganadera, investigación y desarrollo sostenible, surge en el año 2007 la quesería ecológica Los Tiemblos”. Una iniciativa que emprendió María Jesús y con la que hoy continúa Víctor, uno de sus hijos, pero de la que ella no se ha desprendido del todo. Son ellos los que hacen todo en esta quesería, desde la leche a la distribución, buscando así el control total de su producción, su calidad y el cariño que le ponen a cada uno.

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En la visita de Ana Botín a la quesería, María Jesús le explica que los inicios fueron duros. “Sabíamos cuidar vacas, pero comercializar el queso. Tuvimos suerte con Carlos y Lucía Zamora (de la tienda de alimentos La cocina de los pastores) porque ellos nos dieron publicidad porque les gustaba y nos echaron un cable”, reconoce. Esta tienda ofrece una forma diferente de comprar y de alimentarse con productos eco, de pequeños productores y de km 0 en Cantabria. “Gracias por trabajar con pequeños productores como María Jesús y ayudarles a salir adelante”, les dice Botín en su perfil de Instagram.

Cómo son sus productos

Quesos y yogures que se elaboran sin utilizar conservantes ni colorantes, de forma completamente artesanal en el barrio de La Sota de San Pedro del Romeral (Cantabria) donde se ubica la quesería Los Tiemblos. Como explicábamos, la materia prima es la leche de sus propias vacas, una ganadería familiar de producción ecológica. “Unas vacas felices, criadas en extensivo y a las que cuidamos con mucho cariño, ya que eso se refleja en la calidad de la leche y por tanto, de nuestros quesos y yogures”, explican desde la quesería.

Queso fresco . Lo recomiendan para desayunos y ensaladas. Suave y de textura blanda y el único de leche de vaca no pasteurizada.

. Lo recomiendan para desayunos y ensaladas. Suave y de textura blanda y el único de leche de vaca no pasteurizada. Queso de nata o semicurado . Es tierno y suave, de intensidad aromática media y ligero sabor de fondo a mantequilla. Lo recomiendan para fundir, gratinar o comer solo. Se madura de 14 a 20 días.

. Es tierno y suave, de intensidad aromática media y ligero sabor de fondo a mantequilla. Lo recomiendan para fundir, gratinar o comer solo. Se madura de 14 a 20 días. Queso curado . De sabor intenso y con maduración de 4 a 6 meses. Lo recomiendan comer como aperitivo o entrante.

. De sabor intenso y con maduración de 4 a 6 meses. Lo recomiendan comer como aperitivo o entrante. Yogur. Es de textura firme, de sabor suave y sin acidez. Lo recomiendan comer solo, pero también con miel, frutos secos o frutas.

Dónde se pueden comprar

En realidad, como la producción es limitada, son bastante exclusivos y tendrás que buscar en puntos de venta muy concretos estos quesos y yogures ecológicos. No los encontrarás online y en su página web explican cuáles son los lugares a los que peregrinar para podeer probarlos. En Cantabria puedes encontrar los productos de leche de vaca de Los Tiemblos en todos los establecimientos de El Súper de Los Pastores, también en La Huerta de Teresa (C/ la Pereda, 8 de Santander), en Eco-Tierra Mojada (C. la Jaya, 4A, 39108 Santa Cruz de Bezana) y La Asturiana (en Mercado La Esperanza de Santander). En Madrid, El Súper de Los Pastores también tiene diferentes establecimientos: en C/Argensola, 17, C/Santa Isabel, 6. C/Bretón de los Herreros, 26, C/Orense, 54, C/Ramón de la Cruz, 69, C/Eloy Gonzalo, 27 y C/Manuel Silvela, 1.