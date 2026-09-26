Jesús Rojas 26 SEP 2026 - 09:10h.

El chef del Cenador de Amós, restaurante con 3 estrellas Michelin y 3 soles Repsol, nos desvela sus direcciones favoritas para un verano inolvidable en Cantabria

Los cinco chiringuitos de la costa cántabro-vasca que recomienda el chef con estrella Michelin Nacho Solana: “Voy siempre que puedo”

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Como ya venimos demostrando desde el verano pasado, gracias a nuestra serie 'Los chiringuitos del chef', ser todo un estandarte de la alta cocina no tiene por qué estar reñida con saber apreciar la informalidad de todo buen chiringuito de playa. Nos lo han confirmado iconos de la talla de Nacho Manzano, Ángel León, Eneko Atxa, Dani García y tantos otros laureados cocineros cuando les hemos preguntado por sus pistas playeras imperdibles. Y era cuestión de tiempo que Jesús Sánchez se terminase uniendo a ese nutrido grupo de referentes gastronómicos de nuestro país que son igual de felices o más cuando el plan consiste en saciar su apetito a base de pescado y marisco, rodeado de los suyos y con el mar como telón de fondo.

"Para mí, un chiringuito es una forma muy sencilla de entender el verano. Es llegar con la arena en los pies, sentarte frente al mar y compartir algo rico sin mirar demasiado el reloj. Disfruto mucho de esa mezcla de libertad, paisaje y cocina reconocible. Si a esto le sumas que el ambiente es relajado, el producto está muy cerca y el mar también forma parte de la mesa... Hay algo muy auténtico en esos lugares donde todo parece saber mejor por el sitio, por la compañía y por el momento". Es lo que nos comenta el navarro que ha desarrollado toda su trayectoria profesional en Cantabria antes de confesarnos su plan perfecto para un día de verano:

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"Consistiría en coger la lancha desde Santander, cruzar la bahía, dar un paseo o un baño y sentarme a comer con Marián, con la familia o con amigos. Empezaría con unas rabas o unas anchoas, para luego pedir un buen pescado para compartir, abrir una botella de un blanco Emilio Moro y dejar que la sobremesa se alargue. Muchas veces, el verdadero lujo está ahí: en disponer de tiempo, estar bien acompañado y disfrutar de un producto tratado con respeto". Y esto es justo lo que vas a poder encontrar en las tres recomendaciones a pie de playa que nos ha dejado el que fuera Premio Nacional de Gastronomía en 2023. Además de una pista extra en el casco urbano que también reúne los tres requisitos que nuestro anfitrión considera imprescindibles: "producto, informalidad y que invite a querer compartir".

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El Puntal Tricio

Jesús Sánchez y Nacho Solana no pueden estar equivocados. Si ambos nos han recomendado este chiringuito de la playa El Puntal de Somo, vamos a tener que hacerles caso. "Es probablemente el lugar que mejor resume el plan que te comentaba. El viaje en lancha desde Santander ya forma parte de la experiencia. Luego llegas a un arenal extraordinario, con la bahía al fondo, y en la mesa te encuentras una cocina marinera basada en pescados salvajes, mariscos y platos muy ligados a Cantabria". Se refiere al negocio familiar regentado por desde hace décadas por Ricardo Tricio San Emeterio, que cuenta con la ayuda de su hija Elena Tricio y su yerno Rubén Martín. Además de más de una veintena de empleados, claro está. Porque hablamos de ese chiringuito donde todos quieren ir cada verano.

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"Me gustan las rabas, el bonito y la posibilidad de pedir un pescado para compartir mientras contemplas el mar. Es un establecimiento con historia, identidad y una ubicación verdaderamente privilegiada. El paisaje hace que la experiencia comience mucho antes de sentarte a la mesa". Es lo que nos comenta Jesús Sánchez a la hora de rematar esta primera recomendación, con la que, tenemos que dejar que reconocer, ha dejado el listón muy algo, así de primeras.

C/ El Puntal, Somo (Cantabria)

Las Redes

Toca desplazarse hasta San Vicente de la Barquera, tú eliges cómo. Lo importante es que hayas reservado con antelación en este restaurante fundado en 1981 en el que diariamente ves desfilar pescados salvajes de extraordinaria talla: rodaballo, san martin, besugo, pez rey… Pero dejemos que sea Sánchez el que te ponga los dientes largos: "Es una casa que entiende muy bien el producto, está junto al muelle viejo y trabaja tanto pescados como mariscos procedentes de las lonjas cercanas. Me gusta su cocina reconocible, el respeto por el punto del pescado y esa capacidad para aprovechar cada temporada. También sus arroces, el sorropotún, los chipirones de guadañeta (también conocidos como maganos) o cualquiera de esos pescados que explican tan bien el Cantábrico".

Y un aspecto muy importante que no debes perder de vista si decides visitar este restaurante recomendado por todas las guías de renombre, es su bodega (con más de 250 referencias), sobre todo si vas a ir a comer con ese amigo que no se conforma con un vino cualquiera para salir del paso. Aunque existen más motivos por los que merece la pena pasarse a descubrir cómo se las gastan José y Susana en los fogones: "Más allá de su selección de vinos y su notable cocina, hay que poner énfasis en la belleza de San Vicente de la Barquera, un lugar donde el paisaje y la gastronomía caminan juntos".

Av. Los Soportales, 24 (San Vicente de la Barquera, Cantabria)

El Tronky

Nuestra próxima parada nos lleva hasta el muelle de Pedreña, "una ubicación que ya invita a disfrutar". Es lo primero que destaca Jesús antes de enfocarse en el resto de atractivos de este afamado asador fundado en 1993: "La parrilla de carbón, el olor a brasa y la bahía de Santander enfrente crean un ambiente muy nuestro. Allí pediría sardinas cuando están en temporada y, sobre todo, el pescado que haya llegado ese día: un rodaballo, un besugo o cualquier buena pieza del Cantábrico. Es una cocina directa y honesta, donde el producto y el fuego hablan". A estas sugerencias podemos añadir desde las almejas hasta las rabas, pasando por los percebes y tantos otros manjares del mar. Pidas lo que pidas, acertarás.

Y, nuevamente, nuestro invitado hace un breve inciso para contarnos un secreto: "Llegar desde Santander en una pedreñera (barco que sale de la capital y hace parada en Pedreña y Somo) convierte la experiencia de la comida en un pequeño viaje por la bahía que no puedo dejar de recomendar". Por cierto, El Tronky es el restaurante favorito de la familia Pombo, así que no te sorprendas si los ves ocupando una de sus mesas.

Barrio El Muelle, s/n (Pedreña, Cantabria)

Umma

Aunque no es un chiringuito, hemos permitido que Jesús Sánchez nos cuele entre sus recomendaciones playeras este restaurante situado a solo 300 metros del puerto (5 minutos a pie). "Es mi recomendación urbana para completar la ruta", nos reconoce entre risas. Y aquí te dejamos lo que le ha llevado a plantearnos esta excepción: "Ofrece una cocina cántabra contemporánea, creativa y cercana, con una carta corta que invita a pedir varios platos y compartir. Me gusta cómo Miki Rodríguez trabaja el producto de temporada y revisa sabores reconocibles de Cantabria con técnica, personalidad y mucha libertad. Es un sitio estupendo para ir con amigos, dejarse aconsejar y disfrutar de una comida que termina convirtiéndose en una larga sobremesa".

En este caso nos encontramos con un local de dos alturas que seduce tanto por su propuesta culinaria como por su estética, a medio camino entre desenfadada y neoyorquina. Pero lo que te hará querer volver una y otra vez son sus 'Mejillones al vapor, hinojo, chorizo y lima', 'Mollejas de ternera, braseadas y lacadas en miso, con espinaca y ñoquis de calabaza' o el que te dejamos justo aquí debajo: 'Bocartes, curados en limón, avellana y arándanos'. ¿Salivando, verdad? Lo entendemos perfectamente.

C/ Sol, 47 (Santander, Cantabria)