La alquería de Camarillas, en la Sierra de Segura, produce un aceite de picual de alta calidad con métodos biodinámicos. Su propietario defiende las bondades del sistema y “la energía vital” que lo distingue del resto de aceites

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La biodinámica es una práctica abrazada con pasión por unos y denostada por otros. Están quienes defienden sus bondades y sus resultados tanto productivos como inmateriales por “la energía vital” de los frutos cultivados bajo esos parámetros. Y están quienes consideran que se trata de una pseudociencia sin acreditación alguna.

Es un conjunto de principios que va más allá del mero desempeño ecológico: considera que los seres humanos, las plantas, los animales y el suelo son un único organismo vivo interconectado y destinado a convivir en armonía. El inspirador es Rudolf Steiner, un educador, arquitecto y pensador social alemán que fundó la antroposofía en el primer tercio del siglo XX trazando el camino “del conocimiento para guiar lo espiritual en el ser humano hacia lo espiritual en el universo”.

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Este conjunto de doctrinas e inspiraciones una vez trasladado a la agricultura se traduce en actuaciones diferenciales. No se utilizan productos químicos ni transgénicos, se cuida especialmente la biodiversidad de la finca, se fomenta la implicación de los trabajadores como “gestores conscientes” integrados en el entorno y se adaptan los trabajos a los ciclos naturales y cósmicos.

La alquería de Camarillas, encajada en el valle que pespuntea la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, es un entorno mágico. Léase la palabra mágica prescindiendo, de momento, de cualquier consideración esotérica. Es una finca de 130 hectáreas situada en la falda del vértice donde nace el Guadalquivir -que se derrama hacia el Atlántico- y el Segura -que vierte hacia el Mediterráneo- y donde brotan los demás ríos que alimentan a los ríos grandes. A 150 kilómetros del mar, Segura de la Sierra fue designada provincia marítima en 1748.

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Bajo la jurisdicción de la Marina Real, sus bosques de pino abastecieron a los astilleros de Cádiz, Cartagena y Ferrol, que recibían la madera para construir los barcos a través de los ríos madereros. El parque, el segundo más extenso de Europa, alberga un olivar de montaña (hasta 900 metros de altitud) que produce uno de los mejores aceites del mundo, con la aceituna picual como reina absoluta.

Un aceite de máxima calidad que se caracteriza por su amargor, un punto picante que varía en función de la madurez de la aceituna cuando se recolecta, muy aromático, con cuerpo, potente, con una personalidad arrolladora, y muy estable y, por lo tanto, resistente a la oxidación. Paisaje e historia. El hombre y la aceituna desde que el mundo es mundo.

Los Talón Bono y los Bueno

La familia de Jesús Talón Bueno, propietario de la alquería junto a sus hermanas, lleva más de cinco generaciones dedicada al cultivo del olivar y a la producción de aceite de oliva virgen extra en la finca Alquería de Camarillas, ubicada en el entorno de la Sierra de Segura, Cazorla y Las Villas (Jaén).

Se asentó en la Puerta de Segura en tiempos inmemoriales: son más de cinco generaciones dedicadas al cultivo del olivar, desde el siglo XIII, banqueros conversos de origen burgalés que llegaron a la zona como financiadores de Fernando el Santo para la reconquista de Jaén. En los inventarios de Felipe II ya consta la explotación agrícola familiar.

Toda la zona está jalonada de palacios y castillos, por iglesias monumentales como la Sacra capilla del Salvador del Mundo de Úbeda, de torres-cortijo medievales, que son testigos de piedra del cruce de civilizaciones que habitaron la zona.

Los romanos se llevaban el aceite de la Bética hasta terminar sedimentando el monte Testaccio junto al Tíber con los millones de ánforas rotas que habían transportado el aceite de la picual serranasegureña. Por allí pasaban las rutas de Aníbal, quien se desposó con Imilce, hija del rey Mucro de Cástulo, la ciudad ibera que alumbró la actual Linares. Allí combatió Cornelio Escipión el Africano en la segunda guerra Púnica. Abenamar, poeta y visir de al Mutamid de Sevilla, estuvo apresado en la fortaleza de Segura. Es la zona donde echó raíces Andrés de Vandelvira, uno de los puntales del renacimiento español. Y el lugar especial donde siempre, omnipresente hasta donde alcanza la vista, hay oro verde en las ramas.

15.000 olivos en biodinámica

El olivar de la Alquería de Camarillas tiene unos 15.000 olivos en producción biodinámica; el resto en ecológico. Históricamente hubo viñedo, aceite y trigo, hasta que la posguerra -con la bajada del precio del grano y la escalada del precio del aceite- el cortijo se dedicó exclusivamente a olivar. Talón, que es médico estomatólogo especializado en estética dental, comenzó hace años a testar aceites de alta calidad y observó que unas muestras dominaban a las restantes. Continuó haciendo pruebas kinesiológicas con su aceite y sostiene que descubrió “como una epifanía” la diferencia de “vitalidades” de un mismo alimento.

El padre de la antroposofía ya avisó en 1924 que uno de los graves problemas de la humanidad era la alimentación, porque se consumían productos procedentes de tierras muertas o enfermas debido a los pesticidas con los que se pretendía aumentar la producción agraria del periodo de entreguerras en Alemania. La pérdida de sabor, calidad y energía de los alimentos es, a juicio de Talón, la clave de bóveda.

Hace 15 años decidió convertir una gran parte del olivar en biodinámico. Asegura que la producción, comparada con las parcelas que solo están cultivadas como ecológicas, es de 3,5 puntos más. “Desde que empleamos la biodinámica, hemos logrado una vida que no teníamos en nuestros suelos. Insectos, setas, flores, especies vegetales de todo tipo, hojas… es una tierra viva. Solo hay que mirar alrededor, a otras parcelas, para ver que son ecosistemas yermos, con muy poca vida”, sostiene.

Los 15.000 olivos que tienen la certificación Demeter -el sello internacional que garantiza que la producción sigue los principios de la agricultura biodinámica- son tratados con el llamado preparado 500, a base de estiércol fermentado enterrado dentro de un cuerno de vaca. Se entierra en otoño, fermenta durante el invierno y se desentierra en primavera. Se esparce en la tierra a través del agua.

Las labores agrícolas se ejecutan en función del calendario lunar y las constelaciones. Otro preparado, el 501, es un compuesto de sílice molido que acelera lo procesos madurativos de olivo cuando el fruto ya ha echado su hueso. Una práctica habitual es sembrar lana de oveja debajo de cada olivo para que retenga el agua de lluvia o de riego y reduzca el gasto hídrico al minimizar la evaporación del agua. Se emplean en total siete preparados biodinámicos, uno por cada planeta.

El resultado es un aceite verde intenso, hijo de la picual en recolección temprana en alta montaña, muy afrutado, con el amargor característico de la variedad pero menos agresivo de lo que suele ser la picual; es más elegante, sedoso, condición que Jesús Talón atribuye al cultivo biodinámico: “Se reducen y controlan los amargores y picantes recolectando solo los días en los que la luna pasa por constelaciones de aire y fuego”, explica.

Los detractores de este sistema consideran que no existen evidencias científicas ni estudios rigurosos que demuestren que los preparados biodinámicos o el alineamiento con el calendario lunar mejore los resultados que ya ofrece la agricultura ecológica.

San Miguel y Hortensia

Como odontólogo, Jesús Talón, con consulta en Madrid, también ha conectado el aceite biodinámico con la salud. “He pasado de la máxima precisión y la estética a la belleza, la prevención sigue siendo la mejor forma de cuidar la salud, evitando excesivos tratamientos médicos que se pueden arreglar con correcciones”. Además de meditaciones con aceite en ayunas, elabora un aceite ozonizado y con aceites esenciales (ciprés, cedro, lavanda limón o niaulí) que funciona para pacientes con problemas de sangrado de encías. “Es la potencia energética de la aceituna”, sostiene.

La finca, un prodigio de quietud y armonía, alberga dos estanques con sendas estatuas de San Miguel (patrón de la antroposofía) y de Hortensia (la que cultiva el huerto y hace fértil la tierra), y un obelisco: sol y divinidad para los egipcios, poder y victoria para los romanos o el triunfo de la fe para los católicos. Los animales corren libres y, en efecto, si abres los ojos observas una biodiversidad abundante.

De allí sale el aceite que ha sido premiado en importantes certámenes en Dubái, Londres, París, Bruselas, Canadá o Nueva York, y del que Jesús Talón se siente orgulloso porque además de convertir una simple tostada mañanera en una fiesta es el fruto de procesos que, defiende, armonizan la convivencia de todos los seres vivos y genera una energía sanadora.