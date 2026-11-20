El consumo de una de uno de sus tipos puede tener repercusiones negativas sobre la salud

¿Por qué no podemos comer pomelo cuando tomamos algunos medicamentos?

Compartir







Arroz con leche, galletas, canutillos, tartas… Hay postres y platos que no se entienden sin canela. De hecho, es una de las especias más populares y consumidas en países como el nuestro. A pesar de ello, la mayoría de la gente desconoce algunos detalles importantes. Por eso cuando vamos a comprarla solemos tener en cuenta apenas un par de características, como el precio y el formato: si se presenta en polvo o en rama. Pero hay algo mucho más importante: el tipo de canela.

A grandes rasgos podemos decir que hay dos variedades de canela: canela de Ceilán y canela cassia, con características diferentes que conviene conocer por las implicaciones que pueden tener sobre el aroma, el precio o la salud.

La canela de Ceilán

La canela de Ceilán se llama así porque es originaria de Sri Lanka (antigua Ceilán), país donde se cultiva tradicionalmente, aunque también se produce en otros lugares, como India, Madagascar y Seychelles. Este tipo de canela se obtiene a partir de la corteza de la planta Cinamomum verum. Tiene un color marrón claro y se caracteriza por su aroma delicado y su sabor dulce y suave. Por eso es la más apreciada. De hecho, se conoce también como “canela verdadera”.

La canela cassia

Con el nombre de canela cassia se denomina a un grupo de variedades que están relacionadas entre sí. Entre las más importantes se encuentran las siguientes:

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Canela china : se obtiene principalmente a partir de la corteza de la especie Cinnamomum cassia. Se cultiva en China y otros países del sudeste asiático.

: se obtiene principalmente a partir de la corteza de la especie Cinnamomum cassia. Se cultiva en China y otros países del sudeste asiático. Canela de Indonesia : procede de la especie Cinnamomum burmannii, una especie originaria de Indonesia, especialmente de Sumatra y Java.

: procede de la especie Cinnamomum burmannii, una especie originaria de Indonesia, especialmente de Sumatra y Java. Canela vietnamita: se obtiene a partir de la especie Cinnamomum loureiroi, originaria de Vietnam y otras zonas próximas del sudeste asiático.

La canela cassia tiene un color más oscuro que la de Ceilán y un aroma y sabor mucho más intensos y menos delicados. Si a eso le sumamos que su producción es mayor, podemos entender por qué su precio es más bajo y por qué es la que abunda en las tiendas de nuestro entorno.

Posibles implicaciones sobre la salud

Un detalle importante a la hora de comprar y consumir canela es el contenido en cumarina, una sustancia aromática que está presente de forma natural en determinadas plantas. En la canela de Ceilán este compuesto se encuentra en cantidades muy bajas. Sin embargo, algunas variedades de canela cassia pueden tener concentraciones significativas. Esta diferencia es importante porque un consumo excesivo de cumarina puede tener efectos adversos sobre el hígado en personas susceptibles.

Esto no significa que comer canela cassia de forma ocasional o moderada sea peligroso. Pero sí conviene evitar una exposición elevada y mantenida en el tiempo, especialmente si hablamos de niños o personas de bajo peso corporal. Por eso, si consumimos canela a menudo o en cantidades importantes, es preferible optar por la canela de Ceilán, sobre todo cuando se trata de personas especialmente vulnerables en este sentido, como niños o personas con enfermedades hepáticas.

¿Cómo podemos distinguirlas?

Para distinguir estas dos variedades de canela, lo más sencillo es consultar la etiqueta que figura en el envase. Eso sí, muchas marcas no indican la variedad a la que pertenece el producto. De hecho, solo suelen indicarlo cuando se trata de la canela de Ceilán, que como ya hemos dicho, es la más apreciada.

Así pues, si la canela se comercializa en polvo, puede que lo tengamos difícil para distinguirlas. En ese caso podemos orientarnos por el aspecto y el aroma: recordemos que la canela de Ceilán tiene un color más claro que la canela casia y su aroma es más delicado. Si la canela se comercializa en rama, lo tendremos mucho más fácil para identificarla porque se distingue claramente por su aspecto: la variedad cassia está formada por una sola capa gruesa que se pliega hacia el interior, dejando un hueco en el centro, mientras que la canela de Ceilán está compuesta por varias capas finas que ocupan todo el espacio central, de forma parecida a lo que ocurre en un cigarro.

¿Con cuál nos quedamos?

Como ya hemos dicho, la canela más apreciada es la de Ceilán, entre otras cosas por su aroma delicado. Pero quizá nos gusta precisamente que el aroma sea más intenso y, dicho sea de paso, que el precio sea más bajo.

En ese caso, si nos gusta la canela con aroma intenso y la consumimos ocasionalmente y en cantidades modestas, podemos optar por la canela cassia sin problema. Ahora bien, si la consumimos a menudo o nos encontramos en una situación particular, como ocurre en el caso de los niños o de las personas con enfermedad hepática, es preferible optar por la de Ceilán.