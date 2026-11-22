Rocío Ponce 22 NOV 2026 - 09:00h.

Entrevistamos al reconocido chef italiano en su visita a España para una cena muy especial junto a Massimiliano Prete en Sestogusto, su restaurante de Sevilla: "Cuando se habla de "la cocina de la abuela", la realidad es que muchas abuelas no sabían cocinar un carajo", explica sobre la tradición

Chef y profesor de la primera escuela de pizza de España: "Cada pizzaiolo debe encontrar su propia identidad"

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La historia de Francesco Martucci es la de un niño que, a los 10 años, movido por la necesidad económica familiar, acabó fregando platos en la pizzería de su tío en Caserta. Una solución rápida para llevar algo de dinero a casa que se acabó convirtiendo en el origen de una pasión y el descubrimiento de un talento innato que ha continuado trabajándose día a día. Actualmente, está considerado como el mejor pizzero del mundo, número 1 según The Best Pizza Awards en 2025 y 2026, y lleva siete años consecutivos ocupando el primer puesto de 50 Top Pizza Italia.

Martucci fue invitado por su paisano Massimiliano Prete (maestro de la pizza según Forbes Italia 2026 y n.º 26 del mundo según The Best Pizza Awards) a su restaurante Sestogusto en Sevilla, un precioso y céntrico local que está marcando nuevos horizontes en el mundo de la pizza en la capital andaluza y en el resto de España.

Prete consigue, a través de sus tipos de masas, que cada receta sea completamente diferente. Bocados crujientes, mullidos, aireados, más flexibles y con sabores totalmente diferentes que además se combinan con ingredientes que salen de la zona de confort de la pizza a la que estamos "acostumbrados" en este país. Di adiós a la clásica 4 quesos, a la margarita o a la de jamón, queso y champiñones para introducirte en un mundo en el que la pizza es mucho más que eso y se acerca, sin complejos, a la alta cocina.

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En una cena a cuatro manos única celebrada en Sevilla entre los dos maestros de la pizza, nos encontramos con un menú que une sus dos formas de entender la pizza actual. Siendo ambos considerados "modernos" y complementarios, cada plato suponía un nuevo viaje gastronómico con combinaciones de sabores inesperadas, un trabajo de la materia prima muy especial, con texturas irreverentes y un concepto conquistador.

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"Los últimos 20 años para la pizza en Italia han sido una revolución. Ha habido un crecimiento, una evolución importantísima y ahora hemos llegado a la cima, en cierto sentido. Aquí en España, desde Sevilla, estamos intentando dar un impulso de innovación precisamente con el proyecto de Sestogusto, con la presencia de Francesco, con la mía... Para dar a entender qué es la nueva pizza italiana", cuenta a Gastro este mago de las masas y la fermentación.

En palabras del mejor pizzero del mundo

¿Qué recuerdos tienes de la pizzería de tu tío a la que llegaste con 10 años?

Era conocida por el boca a boca y hacía pizzas de gran calidad. Entonces no había redes sociales, pero venía gente de todas partes a comer la pizza del maestro Franco Pagliaro, donde incluso la albahaca se seleccionaba de forma maniática. La pizza en aquellos años tuvo un momento de decadencia, donde se usaban productos que ni te cuento... Pero aquel lugar de Caserta era una isla feliz, donde la disciplina, la limpieza y el saber preparar la materia prima eran la regla del día. Tuve la suerte de conocer a este maestro, que es mi tío, y que entonces ya buscaba la máxima calidad en un jamón, en un tomate y en muchas pequeñas cosas. Esos platos, esos baños sucios, esas infinitas horas de trabajo al día, hoy en día las veo como un primer paso para desarrollar mi carácter y mi forma de pensar la cocina.

¿Qué significa hoy la pizza para ti?

Para mí, la pizza ha sido mi redención social, humana... Va encaminada hacia un lugar donde todavía hay muchísimas potencialidades inexploradas y tantas combinaciones que aún no podemos saber. Como la luna, la ves, pero detrás no sabes lo que hay. Así que la pizza, como la cocina, tiene infinitas variantes. Si nosotros, los más mayores, inculcamos a los jóvenes lo que hemos aprendido de una manera contemporánea, no de aquella manera antigua, la pizza tendrá un futuro muy próspero. Tenemos que aprender el oficio hoy en día, no los atajos. Y hay muchos atajos en el mundo de la gastronomía.

¿Hacia qué tendencias crees que se dirige la pizza del futuro?

La pizza del futuro entra ahora en una nueva era, en una era más cosmopolita, menos anclada a la tradición. Cada día se reivindica otro estilo de pizza. Estoy muy convencido de que la pizza, en cualquier latitud y con cualquier estilo, como lo llamáis vosotros, contemporánea, romana, etcétera, creo que el resultado debe ser ir adonde va el cliente. Y el cliente tiene que ir adonde va la pizza. Porque la pizza sin cliente no sirve para nada. Así que los tecnicismos, siempre con lógica, siempre en perspectiva de lo que te puede gustar a ti que estás sentado. Y el pizzero debe sentarse al otro lado, no «yo, yo, yo, yo», ¡no! No es así como funciona. Como cliente: ¿qué me gustaría comer? Luego es normal que la experiencia influya, los viajes... He estado en casi todos los tres estrellas Michelin del mundo, así que intento entrenar mi paladar lo máximo posible para ponerlo al servicio de la gente. Y te diré, cada año, cada era, cada década tiene un tipo de textura que puede hacer feliz a la gente, un tipo de sabor... Nada se queda estático en su tiempo. Así que todo está en evolución, pero siempre en perspectiva de quien se sienta a la mesa, de quien nos da la posibilidad de llevar un plato. Ahora todo es crujiente... Y de eso se trata la tendencia actual: lo crujiente de la textura, el crunch, etcétera.

¿En qué sientes que has innovado más y qué estás aportando a la evolución de la pizza contemporánea?

Yo estudio la materia prima hasta límites insospechados. Voy a ver qué come un animal, por ejemplo, si hablamos de embutidos; y hasta cuántas veces se ha cultivado un terreno, cuántas hectáreas, cuánto ha mantenido el agricultor hidratado el terreno y muchísimas cosas, hasta el que prepara los quesos... Es decir, profundizar en la materia prima en el verdadero sentido de la palabra para luego hacerla expresar. Porque, si no conoces la materia prima, nunca podrás transformarla. Así es como debería funcionar. Así descubro que la materia prima a tal temperatura está perfecta para mí. En mi pizzería hay 20 cámaras frigoríficas donde cada ingrediente tiene su temperatura ideal, desde la albahaca hasta el queso.

Y la tecnología nos ayuda mucho. Mi restaurante I Masanielli tiene una cocina con valor actual de 900.000 euros, para que te hagas una idea de que es un laboratorio y también al aire libre. Ahora mismo tenemos setas fermentando a 60 grados con un 80 % de humedad que van a estar muchos meses allí fermentando así. Pero lo fundamental para hacer lo que hacemos e interpretarlo como queremos nosotros, como es bien sabido en el mundo, es precisamente el máximo estudio. A mí me sigue gustando ir al agricultor; me gusta seguir manchándome las manos de tierra. Tengo que saber, tengo que entender, y siempre, todos los días, no hoy porque sea Francesco Martucci, sino también mañana. Porque mañana tengo que hacer una pizza mejor que la de hoy.

¿Cómo vives las críticas de los puristas?

Hay que acercarse con humildad a la tradición si se quiere cambiar. Si quieres modificar una receta, no debe ser algo forzado; tiene que ser algo natural, de la misma forma natural que lo debe percibir la gente que se sienta a la mesa. No tienes que desnaturalizar la tradición, tienes que mejorarla. Cuando se habla de "la cocina de la abuela", la realidad es que muchas abuelas no sabían cocinar un carajo, ¡perdóname! Y, por tanto, unas se pasaban de aceite, otras no le ponían sal... ¡Eran pocas las abuelas que realmente destacaban y sabían cocinar! La tradición debe tomarse con humildad y hay que poner a disposición de la gente este pensamiento de vanguardia, entrando casi como una nota musical, no con prepotencia. La gente a la que le tocas la tradición, como si te toco el flamenco, te enfadas; si me tocas la Marinara... ¡no, no! Y, por tanto, como una nota, como Bach cuando entraba en sus fantasmagóricas notas y te hacía entender: «Mira, es un lío, pero el concepto es este».

¿Cuáles son los pecados que no se pueden cometer con la pizza? Hablemos de la piña...

Se puede poner casi de todo en la pizza. ¡Lo que no se puede hacer es ponerlo mal! Por lo tanto, entran un montón de cosas en la pizza. La piña no es algo que yo prefiera en absoluto, pero no juzgo a quien hace pizza con piña, ni mucho menos me siento con derecho a criticar a quien la hace. Sin embargo, por ahora la pizza con piña en mi pizzería no es algo habitual, pero todo es posible en la vida. Y luego otra cosa que no me gusta en la pizza son los mariscos con concha encima. ¡Jamás! Esa moda de los años 90, cuando ponían mejillones y almejas sobre la pizza que se abrían en el horno y se inundaba toda la masa por debajo, después tener que quitar las conchas... Como curiosidad, el kiwi es una de las frutas que se puede poner perfectamente en la pizza, incluso con mozzarella, trabajándolo como es debido. Tiene las mismas propiedades que el tomate. También la sandía y las fresas, transformadas como si fueran tomate; aunque a mí me costó reconocerlas.

Cuando llegas a casa, ¿aún tienes ganas de hacer más pizzas?

¿En casa la pizza? También. Está mi hija, que viene y me dice: "¡Papá, hagamos una pizza!". Y lo valoro porque también es un momento de unión, porque empiezas desde la masa, te manchas las manos con tu hija, con tus hijos o con los amigos. Es un momento de convivencia y es bonito, aunque lo manches todo y hagas un desastre... Pero sí, se puede hacer una gran pizza también en casa.