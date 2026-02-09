El restaurante madrileño que trajo la primera pizza a España

Daniel Brito 09 FEB 2026 - 13:00h.

Alduccio lleva casi 70 años junto al Santiago Bernabéu siendo uno de los restaurantes favoritos de los famosos y el primero en traer la pizza a Madrid

¿El queso primero o al final? El orden para poner los ingredientes de una pizza

Compartir







En la actualidad la pizza es una de las preparaciones más conocidas en todo el mundo y que tiene infinitas posibilidades de preparación gracias a su versatilidad con los ingredientes. Este plato de origen italiano, del que hoy se celebra su día internacional, parece que lleva desde siempre con nosotros, pero la realidad es que solo hace casi 70 años que llegó a España, en concreto fue en 1957, cuando el chef Aldo Sebastianelli aterrizó en Madrid con su restaurante en una de las traseras de la Gran Vía.

Sin embargo, la verdadera fama llegó a partir de 1962, cuando abrió el restaurante Alduccio (Avenida de Concha Espina 8) que aún sigue funcionando justo al lado del estadio Santiago Bernabéu. Mientras su cocina empezaba a ganar adeptos, los americanos de la Base de Torrejón de Ardoz fueron los primeros en caer rendidos ante su pizza.

PUEDE INTERESARTE Las dos mejores pizzas de supermercado, según la OCU

Lugar de referencia para los famosos

Sus platos de pasta fresca y sus pizzas pronto se hicieron famosas, hasta tal punto de que Sofía Loren, Alfredo di Stefano (que iba todos los viernes a comerse sus gli gnocchi), Claudia Cardinale, Sara Montiel, Rocío Jurado o Mijaíl Barýshnikov, entre otros, empezaron a ser algunos de los comensales asiduos que querían catar sus platos italianos en pleno centro de Madrid.

Pero el paso de los años no ha hecho que los grandes rostros nacionales e internacionales no duden en pasar por su sala. El presentados Ion Aramendi, la deportista Ana Peleteiro, los actores Antonio Resines o Javier Gutiérrez, o el cantante Sebastián Yatra han disfrutado de su cocina italiana en los últimos años.

PUEDE INTERESARTE La base de pizza healthy de pollo que te salvará la cena

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Comer las mejores pizzas y pastas

Con una masa elaborada diariamente en sus cocinas, entre las pizzas estrella que esconde la carta de Alduccio descubrimos la Mamina, que lleva tomate, mozzarella, salami picante y huevo de corral, la favorita de la mujer de Aldo Sebastianelli cuando llegaron a España. Pero también otras como la Alduccio, hecha con mozzarella, gorgonzola y parmigiano; o la Tartufata en la que el boletus y la trufa harán las delicias de los amantes de los sabores más especiales.

Más allá de sus pizzas, también han intentado introducir productos españoles en su carta, como las flores de alcachofas de Tudela o las croquetas de jamón ibérico o chipirones. En cuanto a pastas, cuentan con todo lo imaginable: penne, spaghetti, risotto, tortelloni, gnocchi, fettuccine, lasagna…, incluidas opciones sin gluten. Además, cuentan con opciones de carnes y pescados, incluidos postres como el tiramisú, la panna cotta o helados italianos para poner la guinda a una buena comida o cena.

Así, Alduccio lleva casi 70 años ofreciendo la mejor gastronomía italiana en Madrid mientras la zona del Bernabéu se ha ido modernizando, pero donde su cocina ha mantenido sus máximos de calidad en todo momento.