Redacción Gastro 08 SEP 2026 - 11:39h.

Dani García comparte su receta para hagas una pizza exprés con el horno de casa

Un manual perfecto para los perturbados de la pizza

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Todos soñamos con hacer una pizza en casa como la de los restaurantes italianos. El chef Dani García tiene una receta para acercar tu sueño a la realidad. El cocinero, además de compartir sus secretos para "no complicarse la vida", aclara las posibilidades de conseguir que el más famoso plato de la cocina italiana alcance categoría extra, contando con las posibilidades que cada uno tenemos en casa. Es decir, un horno doméstico.

No es un secreto que las cadenas de restaurantes se afanan por conseguir la masa perfecta y la mezcla de los mejores ingredientes para seducir a todos los que enloquecen por una pizza bien hecha. Dani García 'aterriza' su receta para adaptarla a nuestras casas.

"Lo primero es que hay que ser consciente que no va a hacer nunca una pizza profesional en tu casa, pero hay ciertos trucos que harán que tu pizza sea lo mejor que puedas conseguir con las expectativas justas", aclara el chef tres Estrellas Michelin.

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Los trucos para hacer la pizza

Para hacer una como las que te sirven en una pizzería "se necesita un tipo de horno que alcance una temperatura de 300 grados, que nunca vas a tener en tu casa", indica.

¿Cuales? Sobre todo la temperatura: "Se necesita un tipo de horno que alcance una temperatura de 300 grados, que nunca vas a tener en tu casa. Así que al horno de casa hay que darle lo máximo que se pueda".

También puede ayudar mucho tener una plancha dentro, "que ya esté caliente cuando la metas". Sabes cuándo está bien caliente "cuando metes la masa y esta coge cuerpo rápidamente y se cocina". Es sencillo y veloz, pero además, rica. Además, ayuda mucho dejar la levadura a la masa "fermentar dos días o tres". Así que no le des mucha vueltas y a disfrutar.