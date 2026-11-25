Rocío Ponce 25 NOV 2026 - 09:55h.

Olvida los calendarios de adviento de chocolate, han llegado para quedarse los que te sorprenden con cerveza, vino, aceite, queso o té cada día. La cuenta atrás ahora es gourmet

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Ya es más que habitual que, junto a nuestro turrón en los supermercados, nos encontremos con calendarios de adviento (generalmente con chocolatinas) tematizados, especialmente apelan a los pequeños de la casa, que disfrutan de estos bombones con las formas de sus dibujos preferidos, y a muchos adultos, también. Esta cuenta atrás ilusionante hasta el día de Navidad tiene su origen en el s. XIX en Alemania y comenzó a popularizarse a mitad del s. XX, pasando de ser un mero entretenimiento con ilustraciones a esconder regalitos o dulces que convierten la espera del mes de diciembre en un divertimento especial.

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Sin embargo, los calendarios de adviento viven un boom que responde a la demanda de este formato de cuenta atrás con sorpresas, pero con todo tipo de regalos (y sí, también los hay gastronómicos). Más allá de los bombones, e incluso de los perfumes o los productos de cosmética y maquillaje, incluso superando los detalles de coleccionistas, nos podemos encontrar con calendarios de adviento para foodies. Estos esconden tras cada ventanita un nuevo sabor de té, de salsa, de aceite, de cerveza, de paté o incluso de queso o vino. Es una forma única de acercarse a un producto que adoras, de jugar con el paladar y de hacer un regalo (o autoregalo) especial y original.

Desde marcas globales hasta pequeños productores o firmas, que comercializan cotizadas ediciones limitadas, se han lanzado a crear estos calendarios con 24 o 10 unidades para llegar hasta Navidad "regalando" nuevos sabores y productos. Ahora solo falta que seas capaz de abrir solo una nueva ventanita cada día y no te dejes llevar por la gula... No querrás romper la magia, ¿verdad?

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Para cerveceros

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De cerveza encontrarás varias posibilidades interesantes. Nos quedamos con el calendario de adviento de Bigcrafters, el ecommerce de Estrella Galicia, que celebra su quinta edición invitando a descubrir una cerveza diferente cada día. Sus 24 ventanas reúnen estilos y orígenes muy diversos, combina referencias propias, propuestas internacionales de Italia e Irlanda y cervezas craft de cerveceras de Valencia, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León y Navarra.

Te gustará el interior, pero también su diseño inspirado en una casa navideña con espíritu cervecero realizado por las Yarza Twins, que han escondido lúpulos, chapas y botellas por toda la caja. A partir del 1 de diciembre (no antes para evitar spoilers), la web publicará las notas de cata de cada cerveza para así conocer mejor cada variedad y descubrir sus matices. A la venta en la web BigCrafters por 65,90 €.

Para amantes del vino

Bodegas Raíces Ibéricas ha lanzado por cuarto año su calendario de vino, del que son pioneros. A lo largo de 24 días descubrirás 24 vinos de 15 regiones de España. 22 monovarietales de variedades autóctonas + 2 vinos icónicos de Raíces Ibéricas, acompañados por 24 grandes profesionales del vino que te guiarán en cada descubrimiento.

Este calendario de adviento incluye 24 minibotellas de vino de 4 cl y 24 vídeocatas exclusivas a las que podrás acceder mediante QR, una para cada vino y en las que participan grandes profesionales nacionales e internacionales. Es de producción limitada y cuesta 150 € a la venta en la página web de Bodegas Raíces Ibéricas.

Para los queseros

Los ratones de cada hogar disfrutarán con la cuenta atrás hacia Navidad probando cada día un nuevo queso. Quesomentero (con un solete de Repsol) arrasa con su calendario de adviento que incluye 24 quesos diferentes de primer nivel, cada uno con una breve descripción o minireceta. ¿De qué tamaño? "Varían según el queso y su exclusividad, pero siempre son más grandes que un bombón", explican. Hay unidades limitadas, cuesta 69€ y se puede comprar desde la web oficial.

Para los que no se saltan la hora del té

Tea Shop también tiene su Tea Advent Calendar 2026, una edición especial con la que descubrir nuevas mezclas de té del 1 al 24 de diciembre. Este calendario tiene un moderno diseño plegable que propone abrir una casilla cada día para descubrir una nueva variedad de té e infusiones: cuenta con cuatro tés negros, cuatro tés rojos, cuatro oolong, cuatro tés verdes, cuatro infusiones y cuatro rooibos. Como curiosidad, el orden no está realizado al azar, tiene en cuenta el día de la semana. Los tés más energizantes están al empezar la semana y las opciones más relajantes o sin teína, hacia el fin de semana. Cada casilla contiene una bolsita con cantidad suficiente para preparar hasta dos tazas, por lo que también permite compartir el descubrimiento con alguien más. El Tea Advent Calendar 2026 es una edición especial de Navidad limitada que cuesta 34,95 euros y puede adquirirse en la tienda online de Tea Shop y en sus tiendas físicas.

Para los que adoran las sorpresas

Este calendario de adviento gourmet esconde 24 especialidades seleccionadas, productos de alta calidad para la cocina creativa que incluyen especias clásicas, vinagre y aceite, mostaza, pesto y otros productos de delicatessen. Además, detrás de cada puerta se encuentra además un código QR con ideas de recetas adecuadas, consejos de aplicación e inspiraciones en torno al producto. Todos los productos incluidos son veganos y tienen una función pensada para condimentar, refinar, marinar y revolucionar tu cocina. En Amazon está disponible por 71,93 €.

Que puedas tener un calendario de adviento de salsas picantes, de productos de la cocina francesa y hasta de diferentes tipos de aceite no quiere decir que no puedas disfrutar también de los que nos devuelven a la ilusión de la infancia con golosinas, chocolatinas y bombones que siguen tan vigentes como siempre y renovándose cada nueva Navidad.